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الطوابع البريدية المغربية تتألق وتنافس نظيرتها البلجيكية

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 10:52 الطوابع البريدية المغربية تتألق وتنافس نظيرتها البلجيكية | اقتصاد
الطوابع البريدية المغربية تتألق وتنافس نظيرتها البلجيكية
يشارك المغرب في البطولة الوطنية لجمع الطوابع البريدية ببلجيكا (فيليكسنام) لأول مرة، حيث شارك هواة جمع الطوابع البريدية المغاربة، في البطولة التي انطلقت أمس الجمعة، والتي تعتبر موعدا لا محيد عنه

شوف سبور

 

يشارك المغرب في البطولة الوطنية لجمع الطوابع البريدية ببلجيكا (فيليكسنام) لأول مرة، حيث شارك هواة جمع الطوابع البريدية المغاربة، في البطولة التي انطلقت أمس الجمعة، والتي تعتبر موعدا لا محيد عنه لجامعي الطوابع البريدية.

ويحضر سفير المغرب ببلجيكا محمد عامر، لهذا الحدث الذي تنظمه الجامعة الملكية لدوائر جامعي الطوابع البريدية ببلجيكا، بمعية رئيس برلمان فدرالية والوني – بروكسل فيليب كورار، وكذا عدد من المتخصصين وهواة جمع الطوابع البريدية. حيث تم إعطاء انطلاقة البطولة رسميا. ونوه السفير المغربي في كلمته بهذه المناسبة بمبادرة المنظمين بالاحتفاء بهواة جمع الطوابع البريدية المغاربة، ''الممثلين بشكل جيد'' في هذا المعرض.

وأضاف: ''إن الطابع البريدي سفير حقيقي عبر العالم، حيث يخلد الأحداث التاريخية الكبرى. إنه الشاهد على ذاكرة البلد، ومرآة مرحلة، أو ثقافة، أو مجتمع''. وبالنسبة لـ''عامر''، فإن دعوة هواة جمع الطوابع البريدية المغاربة لهذا الحدث تعكس جودة علاقات الصداقة المتميزة والعريقة بين المغرب وبلجيكا.

من جانبه، أشاد رئيس برلمان فدرالية والوني بروكسل بمشاركة المغرب بمجموعات من الطوابع النادرة ''وهو شرف لنا خاصة أننا نحتفل هذه السنة بمرور مائة سنة على نهاية الحرب العالمية الأولى''.

جدير بالذكر أنه في هذه البطولة يشارك جامعو الطوابع البريدية المغاربة من خلال أربع مجموعات لهواة مغاربة وبلجيكيين الذين يجمعهم حب المملكة وتاريخها كما تشهد عليهما الطوابع البريدية.

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شوف سبور المغرب الطوابع البريدية بلجيكا مغاربة هواة

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