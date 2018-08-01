انقلاب سيارة أجرة كبيرة يخلف مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين بسيدي إفني''صورة'' ﻿

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها مساء أمس الجمعة 24 غشت الجاري، وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير خطيرة، وقعت بالطريق الرابطة بين مدينتي تزنيت وسيدي إفني على مستوى الشاطئ المعروف ب

شوف تيفي:سيدي إفني

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها مساء أمس الجمعة 24 غشت الجاري، وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير خطيرة، وقعت بالطريق الرابطة بين مدينتي تزنيت وسيدي إفني على مستوى الشاطئ المعروف ب ''الكزيرة''.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث وقع بعدما انقلبت سيارة أجرة كبيرة كانت تقل 6 ركاب قادمة من مدينة تيزنيت في اتجاه سيدي إفني، وبعد بلوغها لأحد المنعرجات الخطيرة على مشارف شاطئ ''الكزيرة'' فقد السائق السيطرة على القيادة نظرا للسرعة المفرطة التي كان يقود بها، ليخرج عن مساره وينقلب في مشهد جد مروع، أسفر عن وفاة سيدة كانت ضمن الركاب فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان وتم فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة المختصة، والجرحى لقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت، لتلقي العلاجات الضرورية.