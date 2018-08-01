 انقلاب سيارة أجرة كبيرة يخلف مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين بسيدي إفني''صورة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ONSSA تدخل على خط انتشار فيديو تقيح رأس أضحية العيد بأكادير وتؤكد أن الحالة جد عادية | مجتمع

ONSSA تدخل على خط انتشار فيديو ''تقيح'' رأس أضحية العيد بأكادير وتؤكد أن الحالة جد عادية

عصابة إجرامية تعترض سبيل شاب لسرقته بالعرائش وتتركه في حالة خطيرة | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية تعترض سبيل شاب لسرقته بالعرائش وتتركه في حالة خطيرة

الطوابع البريدية المغربية تتألق وتنافس نظيرتها البلجيكية | اقتصاد

الطوابع البريدية المغربية تتألق وتنافس نظيرتها البلجيكية

انقلاب سيارة أجرة كبيرة يخلف مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين بسيدي إفنيصورة | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة أجرة كبيرة يخلف مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين بسيدي إفني''صورة''

يوسف الضريس:من كازا تــرانسبور إلى عامل عمالة الصخيرات-تمارة‎ | بوليتيك

يوسف الضريس:من كازا تــرانسبور إلى عامل عمالة الصخيرات-تمارة‎

اعتقـــال منفذ جريمة قتل ابن عائلته من الوريد إلى الوريد بفاس | حوادث و حقوق

اعتقـــال منفذ جريمة قتل ابن عائلته من الوريد إلى الوريد بفاس

جديد.. رسائل الواتساب لن تكون مجانية | نت 2.0

جديد.. رسائل الواتساب لن تكون مجانية

طـــقس حار بهذه المناطق بالمملكــة | مجتمع

طـــقس حار بهذه المناطق بالمملكــة

الفيزا تحرم ملاكمين مغاربة شباب من المشاركة في بطولة العالم ببودابست | مجتمع

الفيزا تحرم ملاكمين مغاربة شباب من المشاركة في بطولة العالم ببودابست

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

انقلاب سيارة أجرة كبيرة يخلف مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين بسيدي إفني''صورة''

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 10:43 انقلاب سيارة أجرة كبيرة يخلف مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين بسيدي إفنيصورة | حوادث و حقوق
انقلاب سيارة أجرة كبيرة يخلف مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين بسيدي إفني''صورة''
لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها مساء أمس الجمعة 24 غشت الجاري، وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير خطيرة، وقعت بالطريق الرابطة بين مدينتي تزنيت وسيدي إفني على مستوى الشاطئ المعروف ب

شوف تيفي:سيدي إفني

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها مساء أمس الجمعة 24 غشت الجاري، وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير خطيرة، وقعت بالطريق الرابطة بين مدينتي تزنيت وسيدي إفني على مستوى الشاطئ المعروف ب ''الكزيرة''.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث وقع بعدما انقلبت سيارة أجرة كبيرة كانت تقل 6 ركاب قادمة من مدينة تيزنيت في اتجاه سيدي إفني، وبعد بلوغها لأحد المنعرجات الخطيرة على مشارف شاطئ ''الكزيرة'' فقد السائق السيطرة على القيادة نظرا للسرعة المفرطة التي كان يقود بها، ليخرج عن مساره وينقلب في مشهد جد مروع، أسفر عن وفاة سيدة كانت ضمن الركاب فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان وتم فتح تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة المختصة، والجرحى لقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت، لتلقي العلاجات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت سيدي إفني حادثة سير خطيرة انقلاب سيارة أجرة مصرع إمرأة إصابات ضحايا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عصابة إجرامية تعترض سبيل شاب لسرقته بالعرائش وتتركه في حالة خطيرة | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية تعترض سبيل شاب لسرقته بالعرائش وتتركه في حالة خطيرة

اعتقـــال منفذ جريمة قتل ابن عائلته من الوريد إلى الوريد بفاس | حوادث و حقوق

اعتقـــال منفذ جريمة قتل ابن عائلته من الوريد إلى الوريد بفاس

اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين ضواحي مراكش

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضـــيحة تهز مدينة وجدة..نافورة المدينة تتحول إلى مزبلة والساكنة تطالب بالتدخل العاجل | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

فضـــيحة تهز مدينة وجدة..نافورة المدينة تتحول إلى مزبلة والساكنة تطالب بالتدخل العاجل

شاهد:اجلاء المئات في برلين بسبب حرائق غابة مليئة بذخائر لم تنفجر بعد… | قنوات أخرى

شاهد:اجلاء المئات في برلين بسبب حرائق غابة مليئة بذخائر لم تنفجر بعد…

جديد فضيحة ماستر فاس..الفيديو تحت الخبرة التقنية | شوف الصحافة

جديد فضيحة ماستر فاس..الفيديو تحت الخبرة التقنية

الحصاد اليومي : رغم تحديد عطلة عيد الأضحى غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات‎‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : رغم تحديد عطلة عيد الأضحى غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات‎‎

﻿

آخر المستجدات

ONSSA تدخل على خط انتشار فيديو تقيح رأس أضحية العيد بأكادير وتؤكد أن الحالة جد عادية | مجتمع
منذ 25 دقيقة

ONSSA تدخل على خط انتشار فيديو ''تقيح'' رأس أضحية العيد بأكادير وتؤكد أن الحالة جد عادية

عصابة إجرامية تعترض سبيل شاب لسرقته بالعرائش وتتركه في حالة خطيرة | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية تعترض سبيل شاب لسرقته بالعرائش وتتركه في حالة خطيرة

الطوابع البريدية المغربية تتألق وتنافس نظيرتها البلجيكية | اقتصاد

الطوابع البريدية المغربية تتألق وتنافس نظيرتها البلجيكية

انقلاب سيارة أجرة كبيرة يخلف مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين بسيدي إفنيصورة | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة أجرة كبيرة يخلف مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين بسيدي إفني''صورة''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.