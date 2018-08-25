يوسف الضريس:من كازا تــرانسبور إلى عامل عمالة الصخيرات-تمارة‎ ﻿

ولد يوسف الضريس، الذي عينه الملك محمد السادس عاملا على عمالة الصخيرات-تمارة، في 31 أكتوبر 1968 بولاد عبو بإقليم سطات.

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ولد يوسف الضريس، الذي عينه الملك محمد السادس عاملا على عمالة الصخيرات-تمارة، في 31 أكتوبر 1968 بولاد عبو بإقليم سطات.

وبدأ يوسف الضريس، وهو مهندس دولة في الطوبوغرافيا وخريج سلك مفتشي الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، مساره المهني بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، قبل أن يلتحق بسلك مفتشي الإدارة الترابية سنة 1997.

وشغل، سنة 2003، رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات المحلية، ثم منصب رئيس قطب بولاية الدار البيضاء في غشت 2007، قبل أن يعين، سنة 2008، مديرا لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء-المواصلات.

وبتاريخ 20 غشت 2018، حظي يوسف الضريس بثقة الملك محمد السادس حيث عينه جلالته عاملا على عمالة الصخيرات-تمارة.

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