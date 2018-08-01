جديد.. رسائل الواتساب لن تكون مجانية ﻿

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يسعى تطبيق التراسل الفوري الشهير ''واتساب'' لطرح خاصية جديدة لتنظيم إرسال رسائل المؤسسات التجارية.

شوف تيفي

يسعى تطبيق التراسل الفوري الشهير ''واتساب'' لطرح خاصية جديدة لتنظيم إرسال رسائل المؤسسات التجارية.

وحسب ما ذكرته مجموعة من التقارير المهتمة بالشأن المعلوماتي، فإن ''واتساب''، سيدخل في وقت قريب، برنامج نظام إرسال الرسائل غير المجانية بالنسبة للشركات، وذلك وفقا للمدونة الرسمية لمطوري التطبيق.

وجاء ذلك بغرض التقليل من الرسائل العشوائية التي يمكن أن ترسلها شركات مختلفة وتقليل الرسائل الجماعية.

ومن جهته، ذكر مسؤول بشركة ''واتساب'' أن الخاصية المذكورة ستسمح بالتحكم بالرسائل التي تتلقاها حيث أن الأنشطة التجارية ستدفع رسوما مقابل إرسال بعض الرسائل.

 

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