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طـــقس حار بهذه المناطق بالمملكــة

بتاريــخ : 25 غشت 2018 / 02:41 طـــقس حار بهذه المناطق بالمملكــة | مجتمع
طـــقس حار بهذه المناطق بالمملكــة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا السبت، أن يظل الطقس حارا بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد، ونسبيا حارا محليا بالسهول الداخلية، مع تكون سحب كثيفة نوعا ما، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة

شـــوف تيفي:

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا السبت، أن يظل الطقس حارا بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد، ونسبيا حارا محليا بالسهول الداخلية، مع تكون سحب كثيفة نوعا ما، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل ضبابية محليا بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل.

كما سيلاحظ نمو سحب ضعيفة الاستقرار، مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، مع سماء غائمة جزئيا بالسفوح الجنوبية-الشرقية والهضاب الشرقية.

وعدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء. أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة شرقية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ومن القطاع الشمالي عموما بباقي الأرجاء. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 26 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية للبلاد، وما بين 18 و25 درجة بباقي الجهات.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 40 و45 درجة بالشرق وبجنوب الأقاليم الصحراوية وأقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 35 و40 درجة داخل الأقاليم الجنوبية، والسفوح الجنوبية-الشرقية والسهول الداخلية، وما بين 30 و35 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول المحيطية والمنطقة الشرقية، وما بين 25 و 30 درجة بالقرب من السواحل الأطلسية وبالمرتفعات.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والمحمدية، وهائجا ما بين آسفي وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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