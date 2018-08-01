الفيزا تحرم ملاكمين مغاربة شباب من المشاركة في بطولة العالم ببودابست ﻿

لم يستطع 7 ملاكمين من المنتخب الوطني ( 4 ملاكمات و3 ملاكمين ) من المشاركة في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا ببودابست المجرية بسبب عدم حصولهم على الفيزا.

شوف تيفي

لم يستطع 7 ملاكمين من المنتخب الوطني ( 4 ملاكمات و3 ملاكمين ) من المشاركة في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا ببودابست المجرية بسبب عدم حصولهم على الفيزا.

وأضاف مصدر لـ''شوف تيفي'' أن المغرب كان قد أهل عشرة ملاكمين لبطولة العالم بعد نتائجهم في بطولة إفريقيا بالدار البيضاء في شهر ماي الماضي.

كما أوضح أن 3 منهم فقط من استطاعوا الحصول على الفيزا والمشاركة في البطولة العالمية.

وقد أثار خبر حرمان الملاكمين المغاربة من الفيزا للمشاركة في بطولة العالم غضب العديد من النشطاء الفيسبوكيين، الذي عبروا عن امتعاظهم واستنكارهم لهذا التلكؤ والاهمال الذي يقوم به المسؤولون عن القطاع، تسبب في حرمان شباب صاعد من تحقيق احلامهم الواعدة