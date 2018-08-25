أيام بعد تكريم روح ابنها..وفاة أم أسطورة المنتخب المغربي ''حميد الهزاز'' ﻿

توفيت اليوم الجمعة أم أسطورة المنتخب المغربي اللاعب الراحل ''حميد الهزاز'' أيام قليلة بعد تكريم روح ابنها بفاس.

شوف تيفي

توفيت اليوم الجمعة أم أسطورة المنتخب المغربي اللاعب الراحل ''حميد الهزاز'' أيام قليلة بعد تكريم روح ابنها بفاس.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن أم حميد الهزاز وافتها المنية اليوم الجمعة 24 غشت على الساعة الواحدة زوالا ..

يذكر أن ابن الفقيدة كان حارس مرمى المنتخب الوطني ''حميد الهزاز''،سبق له أن حمل قميص المنتخب الوطني في العديد من المناسبات وقاد النخبة الوطنية للفوز بكأس إفريقيا للأمم عام 1976 بأثيوبيا، كما أنه شارك رفقة الأسود في نهائيات كأس العالم لسنة 1970 بالمكسيك، وفي الألعاب الأولمبية لسنة 1972 بمدينة ميونيخ الألمانية، فضلا أنه لعب لفريق المغرب الرياضي الفاسي، قد وافته المنية بداية هذه السنة في 13 يناير 2018.

وكان فريق المغرب الفاسي الذي كان يحمل الراحل قميصه كحارس للمرمى قام بتنظيم مباراة استعراضية بين قدماء المنتخب الوطني المغربي و قدماء فريق المغرب الفاسي تكريما لروح الفقيد.