اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين ضواحي مراكش ﻿

اصطدمت سيارتان خفيفتان ليلة يومه الجمعة بدوار ''الغويبة'' التابع لجماعة آيت سيدي داود. وذلك في تكرار للحوادث المميتة التي تعرفها القناة المائية المعروفة ''زرابة''.

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اصطدمت سيارتان خفيفتان ليلة يومه الجمعة بدوار ''الغويبة'' التابع لجماعة آيت سيدي داود. وذلك في تكرار للحوادث المميتة التي تعرفها القناة المائية المعروفة ''زرابة''.

حيث أوضحت مصادر إعلامية محلية، بأن السيارتين اللتان كانتا تسيران، من آيت أورير في اتجاه سيدي رحال، وبسبب قوة الاصطدام الذي وقع بين السيارتين، تسبب في موت ثلاثة أشخاص بينهم طفل في سنته الخامسة، إضافة إلى إصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة تم على إثرها نقلهم إلى مستعجلات مراكش.

وأضافت المصادر أنه تم نقل القتلى لمراكش لإخضاع جثتهم للتشريح الطبي، في الوقت الذي يباشر فيه رجال درك آيت أورير تحقيقاتهم حول ظروف و ملابسات الحادثة الأليمة.