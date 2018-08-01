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الكوليرا تعود إلى الجزائر وحالة استنفار في دول الجوار

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 23:43 الكوليرا تعود إلى الجزائر وحالة استنفار في دول الجوار | دولي
الكوليرا تعود إلى الجزائر وحالة استنفار في دول الجوار
سُجِّلت عشرات الإصابات بوباء الكوليرا في 4 ولايات جزائرية، أمس الخميس، مما خلق حالة من الهلع في أوساط الجزائرين خوفا من انتقال العدوى إليهم .

شوف تيفي

سُجِّلت عشرات الإصابات بوباء الكوليرا في 4 ولايات جزائرية، أمس الخميس، مما خلق حالة من الهلع في أوساط الجزائرين خوفا من انتقال العدوى إليهم .

وقد أحدث الوضع حالة من الاستنفار القصوى لدى السلطات الجزائرية حيث أكدت وزارة الصحة الجزائرية أن الوباء انتشر بسبب الربط العشوائي لشبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب، عن طريق اختلاط مياه الشرب بالمياه العادمة .

أوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها، أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة للعلاج، حيث تم عزلهم في غرف صحية لمنع انتقال الوباء ، حيث تجري السلطات الجزائرية مزيدا من الفحوصات على أقارب المصابين والسكان لمحاصرة الوباء، ودعت السكان إلى توخي الحذر إزاء استهلاك المياه التي لا يعرف مصدرها أو تلك المتأتية عبر الربط العشوائي من شبكة توزيع المياه.

كما أكدت مصادر صحفية تونسية أن وزارة الصحة التونسية اتخذت الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الوباء سيما أن الولايات الجزائرية المعنية بانتشار الكوليرا قريية من الحدود التونسية ، حيث لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بهذا المرض إلى حدود الساعة .

جدير بالذكر أن الكوليرا مست أربع ولايات جزائرية : العاصمة، البويرة، تيبازة، البليدة، وتقول بعض المصادر، التي أوردتها الصحافة الجزائرية، بوصولها لبومرداس لذلك شكلت وزارة الصحة خلية أزمة من أجل حصرها وضمان التحكم فيها قبل انتشارها.

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شوف تيفي المغرب الكوليرا الجزائر حالة استنفار دول الجوار

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