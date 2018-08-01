بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو ﻿

نشب حريق اليوم الجمعة في مبنى البنك المركزي الروسي في شارع نيغلينايا وسط موسكو.

شوف تيفي

نشب حريق اليوم الجمعة في مبنى البنك المركزي الروسي في شارع نيغلينايا وسط موسكو.

وأوضحت مصادر لوكالة ''تاس'' الروسية بأن النيران اشتعلت في الطابق الخامس بأحد المباني التابعة للبنك المركزي.

ووفقا لذات المصادر فقد وصلت إلى مكان الحادث فرق الإطفاء والإغاثة من وزارة الطوارئ الروسية، كما تم إغلاق الشارع أمام حركة المرور.

كما أكدت المصادر في وقت لاحق السيطرة على الوضع وإخماد النيران المكشوفة في المبنى.

وأكد البنك المركزي الروسي عدم إصابة أحد بأذى نتيجة الحريق.

وللاشارة لم يتم الحديث عن أسباب الحريق هل هي بفعل فاعل أم لا، كما لم يتم الافصاح عن حجم الخسائر المادية بالبنك المركزي الروسي.