 بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الفيزا تحرم ملاكمين مغاربة شباب من المشاركة في بطولة العالم ببودابست | مجتمع

الفيزا تحرم ملاكمين مغاربة شباب من المشاركة في بطولة العالم ببودابست

أيام بعد تكريم روح ابنها..وفاة أم أسطورة المنتخب المغربي حميد الهزاز | مجتمع

أيام بعد تكريم روح ابنها..وفاة أم أسطورة المنتخب المغربي ''حميد الهزاز''

اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين ضواحي مراكش

تقرير أنطونيو غوتيريس المحال على الجمعية العامة يذكر بثوابت الموقف المغربي إزاء قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

تقرير أنطونيو غوتيريس المحال على الجمعية العامة يذكر بثوابت الموقف المغربي إزاء قضية الصحراء

الكوليرا تعود إلى الجزائر وحالة استنفار في دول الجوار | دولي

الكوليرا تعود إلى الجزائر وحالة استنفار في دول الجوار

بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو | دولي

بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب | مجتمع

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري | بوليتيك

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 23:39 بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو | دولي
بالفيديو.. اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو
نشب حريق اليوم الجمعة في مبنى البنك المركزي الروسي في شارع نيغلينايا وسط موسكو.

شوف تيفي

نشب حريق اليوم الجمعة في مبنى البنك المركزي الروسي في شارع نيغلينايا وسط موسكو.

وأوضحت مصادر لوكالة ''تاس'' الروسية بأن النيران اشتعلت في الطابق الخامس بأحد المباني التابعة للبنك المركزي.

ووفقا لذات المصادر فقد وصلت إلى مكان الحادث فرق الإطفاء والإغاثة من وزارة الطوارئ الروسية، كما تم إغلاق الشارع أمام حركة المرور.

كما أكدت المصادر في وقت لاحق السيطرة على الوضع وإخماد النيران المكشوفة في المبنى.

وأكد البنك المركزي الروسي عدم إصابة أحد بأذى نتيجة الحريق.

وللاشارة لم يتم الحديث عن أسباب الحريق هل هي بفعل فاعل أم لا، كما لم يتم الافصاح عن حجم الخسائر المادية بالبنك المركزي الروسي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب روسيا الفيديو اندلاع حريق مبنى البنك المركزي الروسي موسكو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الكوليرا تعود إلى الجزائر وحالة استنفار في دول الجوار | دولي

الكوليرا تعود إلى الجزائر وحالة استنفار في دول الجوار

مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا | دولي

مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا

صادم :بالفيديو والصور..انتحار حاج من أصــول عربية أمام الكعبة المشرفة | دولي

صادم :بالفيديو والصور..انتحار حاج من أصــول عربية أمام الكعبة المشرفة

مُــثير و بالفيديو..مثــلي جــنسي وسط الحجاج يثير غضب فيسبوكيين | دولي

مُــثير و بالفيديو..''مثــلي جــنسي'' وسط ''الحجاج'' يثير غضب فيسبوكيين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شخصيات سياسية يتقدمهم لشكر و المالكي في جنازة القيادي الاشتراكي الراحل الحبيب الشرقاوي | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

شخصيات سياسية يتقدمهم لشكر و المالكي في جنازة القيادي الاشتراكي الراحل الحبيب الشرقاوي

أجواء مهيبة وشهادات جد مؤثرة من جنازة لاعب المنتخب الوطني يحيى أمراح | خارج البلاطو

أجواء مهيبة وشهادات جد مؤثرة من جنازة لاعب المنتخب الوطني ''يحيى أمراح''

فيديو صادم..فساد لحوم أضاحي العيد ضواحي مراكش بسبب تأخر تزويد الساكنة بشبكة الكهرباء | قنوات أخرى

فيديو صادم..فساد لحوم أضاحي العيد ضواحي مراكش بسبب تأخر تزويد الساكنة بشبكة الكهرباء

لحظة العثور على جثة متشرد ثالث أيام العيد بالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة العثور على جثة متشرد ثالث أيام العيد بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

الفيزا تحرم ملاكمين مغاربة شباب من المشاركة في بطولة العالم ببودابست | مجتمع
منذ 30 دقيقة

الفيزا تحرم ملاكمين مغاربة شباب من المشاركة في بطولة العالم ببودابست

أيام بعد تكريم روح ابنها..وفاة أم أسطورة المنتخب المغربي حميد الهزاز | مجتمع

أيام بعد تكريم روح ابنها..وفاة أم أسطورة المنتخب المغربي ''حميد الهزاز''

اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

اصطدام عنيف بين سيارتين خفيفتين يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين ضواحي مراكش

تقرير أنطونيو غوتيريس المحال على الجمعية العامة يذكر بثوابت الموقف المغربي إزاء قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

تقرير أنطونيو غوتيريس المحال على الجمعية العامة يذكر بثوابت الموقف المغربي إزاء قضية الصحراء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.