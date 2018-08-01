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فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 22:17 فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب | مجتمع
فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الخميس، من توقيف شخصين، أحدهما طالب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة والنصب، وذلك على

شوف تيفي

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الخميس، من توقيف شخصين، أحدهما طالب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة والنصب، وذلك على هامش البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة في قضية الشريط الصوتي المتداول على تطبيقات الواتساب والمتعلق بالتسجيل في مسلك الماستر.

وقد تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، إثر الأبحاث والتحريات المنجزة وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، من توقيف الشخص الذي ادعى في التسجيل الصوتي أنه يقوم بالتدخل التدليسي في عمليات التسجيل في مسلك الماستر، وهو طالب في نفس الجامعة، كما تم توقيف قريبه الذي كان يقوم بالوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأبرز البلاغ ،أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في القضية، بينما تم الاستماع والبحث مع ستة أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بهذه القضية، وذلك في انتظار تقديمهم في حالة سراح أمام العدالة.

وأضاف ذات البلاغ، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع المتورطين في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي وردت في الشريط الصوتي المنشور، فضلا عن تحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل شخص مشتبه فيه.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فضيحة الماستر جامعة فاس توقيف شخصين تهمة النصب انتحال صفة

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