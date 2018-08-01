المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري ﻿

توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية للاطلاع عليه لدراسته، وذلك بالموازاة مع مصادقة المجلس الوزراي عليه.

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توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية للاطلاع عليه لدراسته، وذلك بالموازاة مع مصادقة المجلس الوزراي عليه.

ويستعد المجلس، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم، الصادرة غدا السبت، لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه،حيث يثير هذا النص أسئلة حقوقية، ويواجه انتقادات من منظمات حقوقية مدنية.

وأضافت اليومية، أن مصادر كشفت أن المجلس سيعبر عن موقفه من المشروع بعد دراسة ضمانات حقوق الإنسان فيه، والمساواة في ولوج الخدمة، لتفادي الطريقة التي كان يطبق بها التجنيد في السنوات الماضية دون مراعاة للجوانب الحقوقية.