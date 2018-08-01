 المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب | مجتمع

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري | بوليتيك

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري

جريمة بشعة تهز الخميسات والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز الخميسات والضحية شاب في عمر الزهور

انقطاع الماء يعكر أجواء عيد الأضحى بمولاي بوعزة إقليم خنيفرة | مجتمع

انقطاع الماء يعكر أجواء عيد الأضحى بمولاي بوعزة إقليم خنيفرة

بالفيديو..الكاميرا حصلات كراب كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا | مجتمع

بالفيديو..الكاميرا حصلات ''كراب'' كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا

ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018 | اقتصاد

ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018

عاجل... العثور على جثة متشرد ميت بالسكة الحديدة قرب قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل... العثور على جثة متشرد ميت بالسكة الحديدة قرب قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء

مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا | دولي

مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 21:56 المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري | بوليتيك
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري
توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية للاطلاع عليه لدراسته، وذلك بالموازاة مع مصادقة المجلس الوزراي عليه.

شوف تيفي

توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية للاطلاع عليه لدراسته، وذلك بالموازاة مع مصادقة المجلس الوزراي عليه.

ويستعد المجلس، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم، الصادرة غدا السبت، لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه،حيث يثير هذا النص أسئلة حقوقية، ويواجه انتقادات من منظمات حقوقية مدنية.

وأضافت اليومية، أن مصادر كشفت أن المجلس سيعبر عن موقفه من المشروع بعد دراسة ضمانات حقوق الإنسان فيه، والمساواة في ولوج الخدمة، لتفادي الطريقة التي كان يطبق بها التجنيد في السنوات الماضية دون مراعاة للجوانب الحقوقية. 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مجلس اليزمي التجنيد الإجباري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الذراع الدعوي لـالبيجيدي يـرفع الحظــر على النجار و بنحماد بعد العثور عليهما متلبسين بممارسة الجنس بشاطىء المنصورية | بوليتيك

الذراع الدعوي لـ''البيجيدي'' يـرفع الحظــر على ''النجار'' و ''بنحماد'' بعد العثور عليهما متلبسين بممارسة الجنس بشاطىء المنصورية

ردود فعـــل مـغربيات وبرلمانيات علـى قــرار التجنيد الإجباريعلى المستوى الدولي | بوليتيك

ردود فعـــل مـغربيات وبرلمانيات علـى قــرار '' التجنيد الإجباري''على المستوى الدولي

الملك محمد السادس يستقبل عددا من السفراء الأجانب | بوليتيك

الملك محمد السادس يستقبل عددا من السفراء الأجانب

حركة تعيينات جديدة..الملك محمد السادس يُــعين ولاة وعمال جدد | بوليتيك

حركة تعيينات جديدة..الملك محمد السادس يُــعين ولاة وعمال جدد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة العثور على جثة متشرد ثالث أيام العيد بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

لحظة العثور على جثة متشرد ثالث أيام العيد بالبيضاء

مغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــدمغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــد | زووم

مغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــدمغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــد

رغم تحديد عطلة عيد الأضحى..غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات والمواطنين طالع ليهم الدم | خارج البلاطو

رغم تحديد عطلة عيد الأضحى..غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات والمواطنين طالع ليهم الدم

بالفيديـــو:لابسين البطاين و دايرين الماكياج.. أهل سوس يخلدون احتفالات عيد الأضحى بنكهة بوجلود في لوحات فنية خاصة | خارج البلاطو

بالفيديـــو:''لابسين البطاين و دايرين الماكياج''.. أهل سوس يخلدون احتفالات عيد الأضحى بنكهة ''بوجلود'' في لوحات فنية خاصة

﻿

آخر المستجدات

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا | حوادث و حقوق
منذ 44 دقيقة

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب | مجتمع

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري | بوليتيك

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري

جريمة بشعة تهز الخميسات والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز الخميسات والضحية شاب في عمر الزهور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.