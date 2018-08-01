جريمة بشعة تهز الخميسات والضحية شاب في عمر الزهور ﻿

المغرب؛شوف تيفي؛ الخميسات؛ الفعل الإجرامي؛ أسلحة بيضاء؛

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد صادم يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر لحظة مصارعة شاب للموت بعد تعرضه لطعنات بمناطق مختلفة من جسده.



وحسب المعطيات الخاصة بهذه الجريمة والتي توصلت بها ''شوف تيفي'' فإن فصولها، جرت أمس الخميس، بحي بوشامة بمدينة الخميسات، حيت وقع نقاش حاد بين مجموعة من المراهقين، لتتطور الأمور بعد ذلك، ليتعرض الضحية لطعنات بواسطة أسلحة بيضاء ''سيوف''.

وأكد المصدر ذاته أن الشاب المصاب تم نقله إلى مستشفى ابن سينا بالرباط بين الحياة والموت نظرا لخطروة الطعنات التي تعرض لها، في حين ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.