بالفيديو..الكاميرا حصلات ''كراب'' كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية اليوم الجمعة، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة قيام ''كراب'' ببيع الخمور لمجموعة من الأشخاص داخل حي شعبي مشهور وسط مدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية اليوم الجمعة، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة قيام ''كراب'' ببيع الخمور لمجموعة من الأشخاص داخل حي شعبي مشهور وسط مدينة الدار البيضاء.





وحسب ناشري الصور فإن الأمر يتعلق بتاجر خمور، يوجد بدرب السلطان بمنطقة بوشتنوف، وهو معروف بسوابقه القضائية، داعين المصالح الأمنية إلى التدخل الفوري واعتقاله لحماية أبناء المنطقة من الإدمان.



من جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن المنطقة المذكورة، تعرف انتشار الاتجار بالمخدرات والكحول، وبالتالي فإنه من الضروري القيام بحملة أمنية للإطاحة بتجار هاته السموم.