 بالفيديو..الكاميرا حصلات ''كراب'' كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب | مجتمع

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري | بوليتيك

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري

جريمة بشعة تهز الخميسات والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز الخميسات والضحية شاب في عمر الزهور

انقطاع الماء يعكر أجواء عيد الأضحى بمولاي بوعزة إقليم خنيفرة | مجتمع

انقطاع الماء يعكر أجواء عيد الأضحى بمولاي بوعزة إقليم خنيفرة

بالفيديو..الكاميرا حصلات كراب كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا | مجتمع

بالفيديو..الكاميرا حصلات ''كراب'' كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا

ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018 | اقتصاد

ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018

عاجل... العثور على جثة متشرد ميت بالسكة الحديدة قرب قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل... العثور على جثة متشرد ميت بالسكة الحديدة قرب قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء

مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا | دولي

مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بالفيديو..الكاميرا حصلات ''كراب'' كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 21:26 بالفيديو..الكاميرا حصلات كراب كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا | مجتمع
بالفيديو..الكاميرا حصلات ''كراب'' كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا
تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية اليوم الجمعة، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة قيام ''كراب'' ببيع الخمور لمجموعة من الأشخاص داخل حي شعبي مشهور وسط مدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية اليوم الجمعة، مقطع فيديو مثير، يوثق للحظة قيام ''كراب'' ببيع الخمور لمجموعة من الأشخاص داخل حي شعبي مشهور وسط مدينة الدار البيضاء.



وحسب ناشري الصور فإن الأمر يتعلق بتاجر خمور، يوجد بدرب السلطان بمنطقة بوشتنوف، وهو معروف بسوابقه القضائية، داعين المصالح الأمنية إلى التدخل الفوري واعتقاله لحماية أبناء المنطقة من الإدمان.

من جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن المنطقة المذكورة، تعرف انتشار الاتجار بالمخدرات والكحول، وبالتالي فإنه من الضروري القيام بحملة أمنية للإطاحة بتجار هاته السموم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوشتنوف درب السلطان حي شعبي الكحول كراب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب | مجتمع

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب

انقطاع الماء يعكر أجواء عيد الأضحى بمولاي بوعزة إقليم خنيفرة | مجتمع

انقطاع الماء يعكر أجواء عيد الأضحى بمولاي بوعزة إقليم خنيفرة

بالصور..كـــارثة بيئية تُهدد ســاكنة مدينة فاس | مجتمع

بالصور..كـــارثة بيئية تُهدد ســاكنة مدينة فاس

هام للسائقين المغاربة..معلومات مهمة عن تجديد رخصة السياقة الإلكترونية | مجتمع

هام للسائقين المغاربة..معلومات مهمة عن تجديد رخصة السياقة الإلكترونية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة العثور على جثة متشرد ثالث أيام العيد بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

لحظة العثور على جثة متشرد ثالث أيام العيد بالبيضاء

مغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــدمغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــد | زووم

مغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــدمغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــد

رغم تحديد عطلة عيد الأضحى..غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات والمواطنين طالع ليهم الدم | خارج البلاطو

رغم تحديد عطلة عيد الأضحى..غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات والمواطنين طالع ليهم الدم

بالفيديـــو:لابسين البطاين و دايرين الماكياج.. أهل سوس يخلدون احتفالات عيد الأضحى بنكهة بوجلود في لوحات فنية خاصة | خارج البلاطو

بالفيديـــو:''لابسين البطاين و دايرين الماكياج''.. أهل سوس يخلدون احتفالات عيد الأضحى بنكهة ''بوجلود'' في لوحات فنية خاصة

﻿

آخر المستجدات

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا | حوادث و حقوق
منذ 42 دقيقة

فيديو جد خطير..مشرمل وعشيقتو عتارضو حافلة وخربوها وسط حي الرحمة الخطير بسلا

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب | مجتمع

فضيحة الماستر بجامعة فاس .. توقيف شخصين بتهمة النصب وانتحال صفة من بينهم طالب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري | بوليتيك

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط التجنيد الإجباري

جريمة بشعة تهز الخميسات والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز الخميسات والضحية شاب في عمر الزهور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.