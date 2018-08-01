 ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..الكاميرا حصلات كراب كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا | مجتمع

بالفيديو..الكاميرا حصلات ''كراب'' كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا

ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018 | اقتصاد

ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018

عاجل... العثور على جثة متشرد ميت بالسكة الحديدة قرب قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل... العثور على جثة متشرد ميت بالسكة الحديدة قرب قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء

مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا | دولي

مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا

مشرملون يخربون سيارات بتامسنا أيام عيد الأضحى +صور | حوادث و حقوق

مشرملون يخربون سيارات بتامسنا أيام عيد الأضحى +صور

صادم :بالفيديو والصور..انتحار حاج من أصــول عربية أمام الكعبة المشرفة | دولي

صادم :بالفيديو والصور..انتحار حاج من أصــول عربية أمام الكعبة المشرفة

بالصور..كـــارثة بيئية تُهدد ســاكنة مدينة فاس | مجتمع

بالصور..كـــارثة بيئية تُهدد ســاكنة مدينة فاس

فضيحة وزارة الصحة.. طفل يحل ضيفا على المغرب من فرنسا يفارق الحياة لعدم توفر مصل مضاد للسعات العقارب ببني ملال | حوادث و حقوق

فضيحة وزارة الصحة.. طفل يحل ضيفا على المغرب من فرنسا يفارق الحياة لعدم توفر مصل مضاد للسعات العقارب

صورة متشرد يلفظ أنفاسه الأخيرة قرب مستشفى الغساني بفاس تثير غضب الفيسبوكيين | حوادث و حقوق

صورة متشرد يلفظ أنفاسه الأخيرة قرب مستشفى الغساني بفاس تثير غضب الفيسبوكيين

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 21:03 ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018 | اقتصاد
ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018
سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ارتفاعا بنسبة 21.66 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

شوف تيفي

سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ارتفاعا بنسبة 21.66 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة، حسب معطيات المكتب الوطني للمطارات، خلال السبعة الأشهر الأولى من 2018، ما مجموعه 40 ألف و986 مسافرا، مقابل 33 ألف و690 مسافرا العام الماضي.

ويمثل هذا الأداء 0.33 في المائة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة منذ بداية العام الجاري، وهو ما يجعل مطار الشريف الإدريسي في المرتبة الثالثة عشر وطنيا، وثاني أهم معبر جوي جهويا، بعد مطار طنجة ابن بطوطة الذي استحوذ على 4.95 في المائة من حركة الملاحة الجوية الوطنية.

وخلال شهر يونيو الماضي فقط، سجلت حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ارتفاعا بنسبة 1.40 في المائة، حيث انتقل عدد المسافرين من 12 ألف و190 شخصا في شهر يوليوز 2017، إلى 12 ألف و361 مسافرا خلال شهر يوليوز 2018.

ويكرس هذا الأداء القفزة النوعية التي شهدتها حركة النقل الجوي على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة سنة 2017، حيث حقق نموا قياسيا بنسبة 31 في المائة، ليصل عدد المسافرين خلال عام 2017 إلى 59 ألف و676 مسافرا، مقابل 45 ألف و560 مسافرا سنة 2016.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ارتفاع حركة النقل الجوي مطار الشريف الإدريسي الحسيمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مطار أكادير الدولي يحتل الرتبة الثالثة وطنيا في عدد المسافرين خلال النصف الأول من سنة 2018 | اقتصاد

مطار أكادير الدولي يحتل الرتبة الثالثة وطنيا في عدد المسافرين خلال النصف الأول من سنة 2018

وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات | اقتصاد

وجدة...تسليم 80 شهادة سلبية لإحداث مقاولات

هكذا خطط مهندسان اسبانيان لطنجة المستقبل | اقتصاد

هكذا خطط مهندسان اسبانيان لطنجة المستقبل

لارام تفند بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية و تكشف حقيقة إلغاء رحلة إلى ليبيريا | اقتصاد

لارام تفند بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية و تكشف حقيقة إلغاء رحلة إلى ليبيريا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــدمغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــد | زووم
منذ 13 دقيقة

مغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــدمغاربة يحتفلون بذكرى ميلاد الأميرة للا مريم يوم الأحــد

رغم تحديد عطلة عيد الأضحى..غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات والمواطنين طالع ليهم الدم | خارج البلاطو

رغم تحديد عطلة عيد الأضحى..غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات والمواطنين طالع ليهم الدم

بالفيديـــو:لابسين البطاين و دايرين الماكياج.. أهل سوس يخلدون احتفالات عيد الأضحى بنكهة بوجلود في لوحات فنية خاصة | خارج البلاطو

بالفيديـــو:''لابسين البطاين و دايرين الماكياج''.. أهل سوس يخلدون احتفالات عيد الأضحى بنكهة ''بوجلود'' في لوحات فنية خاصة

مريضة تتعرض لاعتداء خطير من طرف موظف بمستوصف الحي الحسني بالبيضاء | خارج البلاطو

مريضة تتعرض لاعتداء خطير من طرف موظف بمستوصف الحي الحسني بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..الكاميرا حصلات كراب كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا | مجتمع
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..الكاميرا حصلات ''كراب'' كيبيع الخمر وسط حي شعبي فكازا

ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018 | اقتصاد

ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بأزيد من 21 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018

عاجل... العثور على جثة متشرد ميت بالسكة الحديدة قرب قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل... العثور على جثة متشرد ميت بالسكة الحديدة قرب قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء

مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا | دولي

مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.