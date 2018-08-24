عاجل... العثور على جثة متشرد ميت بالسكة الحديدة قرب قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء ﻿

تم العثور على متشرد ثلاثيني ميت، مساء اليوم الجمعة، تحت قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء.

شوف تيفي

تم العثور على متشرد ثلاثيني ميت، مساء اليوم الجمعة، تحت قنطرة لاجيروند بالدار البيضاء.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن هذا الشاب الثلاثيني كان يعيش حياة التشرد بسكة القطار المحاذية لشارع محمد السادس.

مضيفا أنه سبق أن تعرض للاعتداء ، قبل أسبوع من طرف مجهول ضربه بعصا على مستوى الرأس.

وأشار ذات المصدر، أنه و بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأولية، لم يتم التعامل معه بالشكل المطلوب من طرف الطاقم الطبي.

وأكد المصدر أن عناصر الوقاية المدنية والطبيب الشرعي حلوا جميعا إلى عين المكان لانتشاله من مكانه بالسكة الحديدية. بحضور عناصر الشرطة الذي فتحوا تحقيقا للبحث عن أسباب وفاة الهالك.