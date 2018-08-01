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مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 20:16 مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا | دولي
مؤلم..مصــرع مغربي على يد رجال شرطة بهولندا
لقي مهاجر مغربي بالديار الهولندية مصرعه،بحر هذا الأسبوع، على يد رجال الشرطة الهولندية بأمستردام خلال مطاردته بحي ''أوستاديسترات''، عقب محاولته الاعتداء على فتاة شابة.

''شوف تيفي'':

لقي مهاجر مغربي بالديار الهولندية مصرعه،بحر هذا الأسبوع، على يد رجال الشرطة الهولندية بأمستردام خلال مطاردته بحي ''أوستاديسترات''، عقب محاولته الاعتداء على فتاة شابة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية هولندية، يومه الجمعة، فإن الشاب المغربي البالغ من العمر قيد حياته 32 سنة، كان يحاول الاعتداء على شابة تبلغ من العمر 18 سنة بواسطة سلاح أبيض، ما دفع بالشرطة إلى مطاردته وخلال عملية إيقافه أصيب باختناق حاد نتيجة تعرضه للرفس والضرب ليفارق الحياة على الفور.

وأكدت المصادر ذاتها أن رجال الشرطة، حاولوا إنعاش هذا الشاب المغربي إلا أنه فارق الحياة، مشيرة إلى أن السلطات الهولندية فتحت بحثا قضائيا في الموضوع.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مهاجر مغربي الشرطة الديار الهولندية الشاب المغربي

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