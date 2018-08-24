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مشرملون يخربون سيارات بتامسنا أيام عيد الأضحى +صور

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 20:06 مشرملون يخربون سيارات بتامسنا أيام عيد الأضحى +صور | حوادث و حقوق
مشرملون يخربون سيارات بتامسنا أيام عيد الأضحى +صور
أقدم ''مشرملون'' يومه الجمعة،على تخريب العديد من السيارات بمنطقة تامسنا، وهو ما أثار غضب واستياء الساكنة، التي استفاقت على وقع تخريب السيارات وسرقة ما بداخلها.

''شوف تيفي''

أقدم ''مشرملون'' يومه الجمعة،على تخريب العديد من السيارات بمنطقة تامسنا، وهو ما أثار غضب واستياء الساكنة، التي استفاقت على وقع تخريب السيارات وسرقة ما بداخلها.

وحسب مصادر محلية فإن أصحاب السيارات، سارعوا إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان، رفقة الشرطة العلمية التي جمعت الأدلة التي قد تمكن من التعرف على هوية المتورطني في هذا الفعل الإجرامي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات الكاملة الخاصة وهوية المشتبه في التسبب في الخسائر المادية بالسيارات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تامسنا السيارات السرقة الفعل الإجرامي

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