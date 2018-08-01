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صادم :بالفيديو والصور..انتحار حاج من أصــول عربية أمام الكعبة المشرفة

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 19:56 صادم :بالفيديو والصور..انتحار حاج من أصــول عربية أمام الكعبة المشرفة | دولي
صادم :بالفيديو والصور..انتحار حاج من أصــول عربية أمام الكعبة المشرفة
اقدم حاج على الانتحار، صباح يومه الجمعة، وسط الحرم المكي من خلال إلقاء نفسه من سطح الحرم ليسقط بصحن الطواف بطريقة بشعة.

''شوف تيفي''

اقدم حاج على الانتحار، صباح يومه الجمعة، وسط الحرم المكي من خلال إلقاء نفسه من سطح الحرم ليسقط بصحن الطواف بطريقة بشعة.

وحسب ما كشف عنه موقع '' المشهد اليمني'' فإن الأمر يتعلق بحاج عراقي بالعقد الخامس من العمر، يدعى ''حسين الحيدي''، أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من سطح الحرم المكي ليسقط بصحن الطواف .

وأشا الموقع ذاته أنه وفي تمام الساعة الثامنة والنصف قفز الحاج العراقي من سطح الحرم، وسقط بصحن الطواف، محدثًا إصابة لاثنين من الطائفين من حجاج بيت الله الحرام.

وأكد الموقع المذكور نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى أجياد العام، مع محاولة إنقاذ حياة الحاج المنتحر، لكنه توفي متأثرًا بسقوطه، ولاتزال الجهات الأمنية تباشر الحالة في انتظار صدور بيان إعلامي.

 

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المغرب شوف تيفي الحج حاج عراقي الانتحار

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