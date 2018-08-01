 الذراع الدعوي لـ''البيجيدي'' يـرفع الحظــر على ''النجار'' و ''بنحماد'' بعد العثور عليهما متلبسين بممارسة الجنس بشاطىء المنصورية ﻿
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الذراع الدعوي لـ''البيجيدي'' يـرفع الحظــر على ''النجار'' و ''بنحماد'' بعد العثور عليهما متلبسين بممارسة الجنس بشاطىء المنصورية

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 19:27 الذراع الدعوي لـالبيجيدي يـرفع الحظــر على النجار و بنحماد بعد العثور عليهما متلبسين بممارسة الجنس بشاطىء المنصورية | بوليتيك
الذراع الدعوي لـ''البيجيدي'' يـرفع الحظــر على ''النجار'' و ''بنحماد'' بعد العثور عليهما متلبسين بممارسة الجنس بشاطىء المنصورية
أفـــادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن حركة التوحيد والإصلاح رفعت تجميد العضوية في الهياكل التقريرية عن كل من مولاي عمر بنحماد وفاطمة نجار، المتورطان في الفضيحة الأخلاقية التي هزت الرأي العام سنة

شوف تيفي

أفـــادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن حركة التوحيد والإصلاح رفعت تجميد العضوية في الهياكل التقريرية عن كل من مولاي عمر بنحماد وفاطمة نجار، المتورطان في الفضيحة الأخلاقية التي هزت الرأي العام سنة 2016.

وقال عبد الرحيم شيخي في حوار أجرته معه قناة المغاربية ''تم توقيف فاطمة النجار وعمر بنحماد عن ممارسة مهامهما في الهياكل التنفيذية والتقريرية، في حين بقيا عضوين ناشطين في الحركة، مضيفا أن إمكانية عودة فاطمة النجار وعمر بنحماد إلى الهياكل التنفيدية واردة في حالة تم التصويت عليهما من لدن الأعضاء''.

تجدر الإشارة إلى أن فضيحة النجار وبنحماد كانت قد تفجرت، بتاريخ 20 غشت 2016، حينما تم العثور عليهما متلبسين بممارسة الجنس داخل سيارة بشاطئ المنصورية، بضواحي مدينة المحمدية.

 

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شوف تيفي حركة التوحيد والإصلاح المغرب ممارسة الجنس

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