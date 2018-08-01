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ردود فعـــل مـغربيات وبرلمانيات علـى قــرار '' التجنيد الإجباري''على المستوى الدولي

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 19:03 ردود فعـــل مـغربيات وبرلمانيات علـى قــرار التجنيد الإجباريعلى المستوى الدولي | بوليتيك
ردود فعـــل مـغربيات وبرلمانيات علـى قــرار '' التجنيد الإجباري''على المستوى الدولي
ينتظر المغرب خلال الأيام المقبلة مناقشة البرلمان لمشروع قانون التجنيد الإلزامي للفتيات والشباب لمدة عام، بعد أن أقره المجلس الوزاري، وسط تباين بين فئات المجتمع خاصة فيما يتعلق بتجنيد الشابات.

شوف تيفي

ينتظر المغرب خلال الأيام المقبلة مناقشة البرلمان لمشروع قانون التجنيد الإلزامي للفتيات والشباب لمدة عام، بعد أن أقره المجلس الوزاري، وسط تباين بين فئات المجتمع خاصة فيما يتعلق بتجنيد الشابات.

وقالت البرلمانية بثينة قروي إن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، بل سيناقش في في أكتوبر ، لافتة إلى أن البرلمان هو السلطة التشريعية الرسمية في المغرب، حيث سيبحث الأمر، للوقوف على الفائدة التي تعود على المواطن المغربي، حسب ما أوردته وكالة ''سبوتنيك''.

من جانبها قالت مارية الشرقاوي رئيسة منتدى أسرة والباحثة في قضايا النوع الاجتماعي إن إعادة تفعيل قانون التجنيد لفئة الشباب من 19 إلى 25عاما، يعطي إشارة هامة إلى الأزمات التي تعيشها هذه الفئة، وخاصة أزمة البطالة، والتي انعكست بشكل سلبي على السلوكيات الاجتماعية وساهمت في انتشار الجرائم وتعاطي المخدرات والسرقة.

وقالت:'' عملية التجنيد ستساهم في رفع الحس الوطني لدى الشباب بشكل عام، كما أنها تؤهل الفتيات بشكل كبير على كل المستويات، خاصة في ظل المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة والتي لا يجوز معها الاستثناء في الحقوق أو الواجبات.

من ناحيتها قالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، في حديثها إلى ''سبوتنيك'' إن مشروع القانون يعد بادرة مهمة في وقتها المناسب، خاصة بعد العدد الهام والمرتفع من الشباب العاطلين عن العمل، الذي خلق الكثير من فقدان الثقة لدى الكثيرين منهم.

وزادت أن عملية التجنيد تهدف إلى ترسيخ قيم المسؤولية والمواطنة، وتأطيرهم ضمن الأطر العسكرية المنضبطة بعد التأطير الحزبي والنقابي، وأن هذه الخدمة تضمن الحقوق والواجبات للمجندين ضمن احتياطي القوات المسلحة الملكية، وفقا للتشريع المعمول به حاليا.

وكان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني أشار في بيان له الأسبوع الماضي مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة، بعد أن صادق المجلس الوزاري المغربي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.

 

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شوف تيفي المغرب ردود فعل التجنيد الإجباري عملية التجنيد

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