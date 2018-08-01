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هام للسائقين المغاربة..معلومات مهمة عن تجديد رخصة السياقة الإلكترونية

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 18:53 هام للسائقين المغاربة..معلومات مهمة عن تجديد رخصة السياقة الإلكترونية | مجتمع
هام للسائقين المغاربة..معلومات مهمة عن تجديد رخصة السياقة الإلكترونية
أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، بأنه ''وعملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحدد صلاحية الحامل الإلكتروني المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات، ولاسيما المادة 38 من القانون رقم 52.05

''شوف تيفي''

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، بأنه ''وعملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحدد صلاحية الحامل الإلكتروني المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات، ولاسيما المادة 38 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 39 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 سالف الذكر بشأن رخصة السياقة، فإن رخص السياقة الإلكترونية المسلمة قبل 01 أكتوبر 2010 تبقى صالحة إلى غاية 30 شتنبر 2020''.

وأوضحت كتابة الدولة المكلفة في بلاغها الصادر بداية الشهر الجاري، والمنشور على موقعها الرسمي، بأنه وانسجاما مع المقتضيات القانونية سالفة الذكر، فإن كتابة الدولة المكلفة بالنقل تخبر الأشخاص الحاصلين على رخصة سياقة الكترونية قبل 01 أكتوبر 2010، تاريخ دخول القانون رقم 52.05 حيز التنفيذ، أنهم غير ملزمين بتجديد صلاحيتها قبل تاريخ 30 شتنبر 2020.

‫شوف تيفي

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