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الملك محمد السادس يستقبل عددا من السفراء الأجانب

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 18:47 الملك محمد السادس يستقبل عددا من السفراء الأجانب | بوليتيك
الملك محمد السادس يستقبل عددا من السفراء الأجانب
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

''شوفق تيفي''+'' و م ع''

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

ويتعلق الأمر بالسادة :

محمد الأمين آبي الشيخ الحضرامي الشيخ محمد فاضل سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية،

جان ماري مويل سفير جمهورية الكونغو،

زياد عطا الله سفير الجمهورية اللبنانية،

علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة،

محمد بن عياد سفير الجمهورية التونسية،

غريسيا فيوردا ليسيا دوكان سفيرة جمهورية الدومينيكان،

فاليريان فلاديميروفيتش شوفاييف سفير فيدرالية روسيا،

سيونغ ديوك يون سفير جمهورية كوريا،

ابراهيم الخليل سيك سفير جمهورية السينغال،

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والحاجب الملكي محمد العلوي.

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