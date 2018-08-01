حركة تعيينات جديدة..الملك محمد السادس يُــعين ولاة وعمال جدد ﻿

عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 24 غشت الجاري، عددا من الولاة والعمال الجدد بالإدارتين الترابية والمركزية.

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عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 24 غشت الجاري، عددا من الولاة والعمال الجدد بالإدارتين الترابية والمركزية.

كما عين الملك محمد السادس وفق بلاغ للديوان الملكي، العامل، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، والعامل، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء.

وفي ما يلي لائحة الولاة والعمال الذين عينهم الملك محمد السادس اليوم الجمعة 24 غشت الجاري:

الإدارة المركزية:

– محمد دردوري: الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

– جلول صمصم: والي ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية

– بلوة العروسي: عامل مدير الشؤون العامة

– عمر لحلو: عامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي

– يونس القاسمي: عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية

– محمد سمير الخمليشي: عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية

– عبد المجيد الكاملي: عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية

– عبد الله نصيف: عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية

– جمال الشعراني: عامل ملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية

الإدارة الترابية:

– كريم قسي لحلو: والي جهة مراكش آسفي

– عبد السلام بيكرات: والي جهة بني ملال خنيفرة

– عبد الرزاق المنصوري: عامل إقليم ورزازات

– مصطفى المعزة: عامل إقليم تازة

– سمير اليزيدي: عامل إقليم بن سليمان

– عبد الحميد الشنوري: عامل إقليم خريبكة

– حسن خليل: عامل إقليم تزنيت

– إسماعيل أبو الحقوق: عامل عمالة إنزكان أيت ملول

– الحسن بوكوثة: عامل إقليم سيدي بنور

– هشام سماحي: عامل إقليم قلعة السراغنة

– صالح دحا: عامل إقليم تاونات

– الحسن صدقي: عامل إقليم سيدي إفني

– رشيد عفيرات: عامل عمالة مقاطعات أنفا

– جمال مخطتار: عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد

– فؤاد حجي: عامل إقليم زاكورة

– المهدي شلبي: عامل إقليم وزان

– زين العابدين الزهر: عامل إقليم الحاجب

– ياسين جاري: عامل عمالة المضيق الفنيدق

– يوسف الضريس: عامل عمالة الصخيرات تمارة

– عادل المالكي: عامل إقليم الصويرة

– محمد حميم: عامل إقليم طرفاية

– بوعبيد الكراب: عامل إقليم شيشاوة

– يوسف خير: عامل إقليم آسا الزاك

– محمد علمي ودان: عامل إقليم شفشاون

– صلاح الدين أمال: عامل إقليم طاطا

– عمر فيلال: العامل المكلف بالشؤون العامة بعمالة الدار البيضاء