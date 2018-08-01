مُــثير و بالفيديو..''مثــلي جــنسي'' وسط ''الحجاج'' يثير غضب فيسبوكيين ﻿

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' شريط فيديو بشكل واسع يظهر من خلاله ''مثلي جنسي'' بملامح و زي نسائيين، مكشوف الشعر ويتحدث بغصة نسوية وحركات غير طبيعية .

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' شريط فيديو بشكل واسع يظهر من خلاله ''مثلي جنسي'' بملامح و زي نسائيين، مكشوف الشعر ويتحدث بغصة نسوية وحركات غير طبيعية .

وأظهر ''الفيديو'' ردا على سؤال المصور، ''المثلي'' وهو اندونيسي الجنسية، قبل أن يطلب من الأول أن يعطيه '' قبلة ''، وهو ما استجاب له '' المثلي '' بدون تردد.

و أثار ''الفيديو'' سخطا و غضبا عارمين بين متتبعي ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، الذين استغربوا كيف سمحت السلطات السعودية لولوج هذا الشخص ''الغير طبيعي'' إلى أراضيها المقدسة وفي أيـام الحج وكأنه يستهزء بشعيرة دينية تعتبر من أولويات المسلمين في كل بقاع الأرض.