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عكس الذكور..الخدمة العسكرية للإناث ستكون تطوعية فقط

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 17:55 عكس الذكور..الخدمة العسكرية للإناث ستكون تطوعية فقط | بوليتيك
عكس الذكور..الخدمة العسكرية للإناث ستكون تطوعية فقط
من المنتظر أن تكون الخدمة العسكرية بالمغرب، بالنسبة للإناث تطوعية فقط، عكس الذكور والتي ستكون إلزامية بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تكون الخدمة العسكرية بالمغرب، بالنسبة للإناث تطوعية فقط، عكس الذكور والتي ستكون إلزامية بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة.

وحسب ما كشفت عنه صفحة ''القوات المسلحة الملكية المغربية'' بالفيسبوك، فإن الخدمة العسكرية بالنسبة للإناث ستكون تطوعية فقط، في حين ستكون إلزامية بالنسبة للذكور، مشيرة إلى أن المشرع قد يعدل في القانون الخاص بالخدمة العسكرية حسب المطلوب، وطبعا بما يتوافق مع خاصيات المغرب والمغاربة.

جدير بالذكر أن القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يؤكد أنه وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، ويبلغ سنة الخضوع للخدمة ما بين 19 و25 سنة.

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