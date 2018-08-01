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جريمة شنعاء تــهز ساكنة سيدي مومن بالبيضاء ثاني أيام العيد

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 17:27 جريمة شنعاء تــهز ساكنة سيدي مومن بالبيضاء ثاني أيام العيد | حوادث و حقوق
جريمة شنعاء تــهز ساكنة سيدي مومن بالبيضاء ثاني أيام العيد
قضى سكان حي السعادة بسيدي مومن ، ليلة بيضاء يوم أمس الخميس.

شوف تيفي

قضى سكان حي السعادة بسيدي مومن ، ليلة بيضاء يوم أمس الخميس.

حيث أفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن حي السعادة بسيدي مومن اهتز على وقع جريمة شنعاء، إثر تعرض شابين لطعنات بواسطة السلاح الأبيض من طرف أحد الجانحين أثناء مواجهات دامية .

وأضاف المصدر أن الجريمة أدت إلى إصابة أحدهما إصابة خطيرة على مستوى البطن، إلى جانب إصابات أخرى بباقي أنحاء جسده بينما أصيب الآخر،الذي تدخل لفض النزاع على مستوى القلب، مشيرا أن الجاني فر هاربا صوب جهة مجهولة.

كما أكد ذات المصدر أنه على إثر ذلك حلت عناصر الشرطة القضائية لتفتح بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشيرا أنه تم نقل الضحيتين إلى المسشفى لتلقي العلاجات الضرورية وسط احتجاجات الساكنة على الإنفلاتات الأمنية المتكررة التي بات يعرفها الحي المذكور.

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شوف تيفي المغرب جريمة شنعاء مضجع ساكنة حي السعادة سيدي مومن

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