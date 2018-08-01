خضار يعتدي على قائد سلطة بطنجة ثاني أيام عيد الأضحى ﻿

أقدم صاحب محل خاص بييع الخضر، أمس الخميس، بالاعتداء بالضرب على قائد الملحقى الإدارية 20 بحي ''بئر الشيفا'' بمدينة طنجة، وذلك عقب وقوع خلاف بينهما.

''شوف تيفي''

أقدم صاحب محل خاص بييع الخضر، أمس الخميس، بالاعتداء بالضرب على قائد الملحقى الإدارية 20 بحي ''بئر الشيفا'' بمدينة طنجة، وذلك عقب وقوع خلاف بينهما.

وحسب مصادر محلية فإن القائد وخلال قيامه بمهامه في تحرير الملك العمومي، طالب بائع الخضر المعتدي بضرورة احترام القانون ووضع بضاعته بالمساحة الخاصة به، إلا أن هذا الأخير رفض الاستجابة، واعتدى على القائد بالضرب، متسبا له في إصابات.

وأكدت المصادر ذاتها أن القائد تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية، وتحصل على شهادة طبية تؤكد تعرضه للاعتداء وذلك حتى يتقدم بها للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة في حق ''الخضار''.