مطار أكادير الدولي يحتل الرتبة الثالثة وطنيا في عدد المسافرين خلال النصف الأول من سنة 2018 ﻿

تمكن المطار الدولي المسيرة بأكادير من تحقيق نمو في عدد الرحلات المنظمة والمسافرين الذين استقبلهم خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة محتلا بذلك الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني خلف كل من مطار

شوف تيفي:أكادير

تمكن المطار الدولي المسيرة بأكادير من تحقيق نمو في عدد الرحلات المنظمة والمسافرين الذين استقبلهم خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة محتلا بذلك الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني خلف كل من مطار محمد الخامس الدولي الذي جاء في الرتبة الأولى بما مجموعه 4 ملايين و496 ألف و 857 مسافر ومطار المنارة الدولي في الرتبة الثانية بمجموع 2 مليون و 550 ألف و611 مسافرا .

وأفادت المعطيات الصادرة من المكتب الوطني للمطارات والتي توصلت بها ''شوف تيفي''، أن عدد المسافرين الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم يونيو 2018، بلغ 901 ألف و 347 مسافرا، بعدما كانت قد سجل 701 ألف و 612 مسافرا نهاية يونيو من سنة 2017، أي بزيادة 28.47% ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

وأضافت المعطيات أن حصة مطار المسيرة أكادير من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف المطارات الوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة 2018 بلغ 10 ملايين و 455 ألف و 890 مسافرا ، مقابل 9 ملايين ، و 254 ألف و 766 مسافرا بمعدل 8.67% .