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اندلاع حريق مهول داخل محل لبيع الماكياج بسيدي مومن بالبيضاء

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 16:23 اندلاع حريق مهول داخل محل لبيع الماكياج بسيدي مومن بالبيضاء | حوادث و حقوق
اندلاع حريق مهول داخل محل لبيع الماكياج بسيدي مومن بالبيضاء
شب حريق مهول بمحل لبيع المواد التجميلية « ماكياج » ليلة البارحة الخميس بحي الهدى زنقة 3 بمنطقة سيدي مومن بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

شب حريق مهول بمحل لبيع المواد التجميلية « ماكياج » ليلة البارحة الخميس بحي الهدى زنقة 3 بمنطقة سيدي مومن بالدارالبيضاء.

وحسب مصدر شوف تيفي، فإن الحريق الذي اندلع بالمحل المذكور في حدود الساعة التاسعة ليلا، خلف خسائر مادية جسيمة، ما دفع صاحب المحل إلى الفرار.

ورجح مصدرنا، أن يكون سبب اندلاع الحريق راجع للمواد القابلة للإشتعال بالمحل المذكور .

هذا وفور اندلاع النيران القوية، أقدمت ساكنة الحي على محاولة إخماد الحريق نظرا لتأخر الوقاية المدنية إلا أنه وفي آخر المطاف حلت الأخيرة بعين المكان وعملت على إخماد النيران، فيما تم فتح تحقيق في أسباب اندلاعه.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي ماكياج سيدي مومن

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