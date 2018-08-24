قناة ''شوف تيفي'' تنقــل قضية فتاة الوشم إلى العالمية ﻿

''شوف تيفي تحقق السبق في كبريات الصحف والقنوات العالمية عن طريق '' فتاة الوشم ''.. : تحت هذا العنوان الطويل كتبت الصحيفة البريطانية الأكثر انتشارا '' ديلي مور '' على فتاة الوشم مقالا مطولا تطرقت فيه

'' شوف تيفي '' : تقرير: عبدالله الساورة

''شوف تيفي تحقق السبق في كبريات الصحف والقنوات العالمية عن طريق '' فتاة الوشم ''.. : تحت هذا العنوان الطويل كتبت الصحيفة البريطانية الأكثر انتشارا '' ديلي مور '' على فتاة الوشم مقالا مطولا تطرقت فيه لاعتقال شباب بتهمة الخطف والاغتصاب والتعذيب لفتاة مراهقة حوالي شهرين وتغطيتها بالوشم المعقوف ''، معتمدة على مصدر '' شوف تيفي''.

ليس وحدها صحيفة '' ديلي مور ''من نقلت خبر فتاة الوشم عن القناة المغربية '' شوف تيفي '' بل عمدت كبريات الصحف العالمية إلى الإستعانة بفيديو قناة '' شوف تيفي ''. فقد كتبت صحيفة '' lavanguardia'' الإسبانية ذات التوجه اليساري والأكثر انتشارا بالشمال الإسباني إلى كتابة ثلاثة مقالات متتالية بناء على فيديو والقصة الإخبارية التي كتبتها '' شوف تيفي ''. بالإعتماد بشكل كلي على صور وفيديو '' ''شوف تيفي'' وترجمت أكثر من دقيقتين من الفيديو إلى اللغة الإسبانية ووضعه مع مقالتها في موقعها الإلكتروني.

العديد من الصحف والمواقع الإخبارية الإسبانية سارت في ذات الإتجاه فقد نقل موقع '' elespanol '' الواسع الإنتشار بوضع صورة للوشم المعقوف على جسد خديجة بعنوان عريض '' الحروق والوشم والاغتصاب: شهر الجحيم القاصر مع العصابة المغربية ''.

الموقع الإخباري الأكثر انتشارا ''clarin '' كتب بعنوان عريض في صدر صفحته '' الاختطاف والاعتداء في المغرب: ضحية العصابة: '' يأخذني هذا ويتركني للآخر '' مع وضع أجزاء من مقطع فيديو '' شوف تيفي '' مترجم إلى اللغة الإسبانية بطريقة احترافية وإبداعية جميلة مع تزيين المقال بمجموعة من الصور.

بدورها صحيفة '' losreplicantes '' كتبت مقالة إخبارية مزينة بصورة لفتاة الوشم بعنوان '' 13 شابًا يختطفون ويغتصبون ويعذبون قاصرًا لمدة شهر''.

وأشادت العديد من الصحف والمواقع الإسبانية بما قامت به قناة '' شوف تيفي '' في تغطيتها لهذا الحدث بمهنية عالية وكانت سباقة في نشر معطيات دقيقة عن فتاة الوشم بأولاد عياد اقليم لفقيه بنصالح منذ بداية القضية.

القناة العالمية ''bbc '' قامت بإعداد تقرير إخباري مفصل عن فتاة الوشم بناء على فيديو '' شوف تيفي '' من تصوير سعيد الفاطمي والقصة الإخبارية لمحرر القناة الصحافي عبدالله الساورة حيث تناولت صحفية '' bbc'' مقطعا مطولا بشكل حرفي هو التالي '' هناك من رسم صورة عشيقته عارية وهي تغني في ساقها.. وهناك من وشم وردة تتدلى.. وهناك من وشم في عنقها اسم عزد الدين لتتذكره مدى الحياة.. ومنهم من وشم نجمة خماسية.. وتوالى الوشم في أطراف جسدها من فرق الرياضة إلى لاعبين محترفين دوليين.. كل واحد وشم ما يحلو له ''.

وفي حديث لرئيسة تحرير قناة '' شوف تيفي '' منال غطاس عن جوانب من تغطية '' القناة لهذا الحدث المهم و تهافت القنوات والصحف العالمية على الإعتماد على مصدر القناة قالت '' نتعامل مع قضايا المغرب العميق بمهنية كبيرة ونعتمد على التدقيق في الأخبار من مصدرها.. وهذا يمنحنا الأسبقية والمشروعية في خط تحريري يقترب كثيرا من هموم المواطنين ومشاكلهم و يعتمد كليا على تغطية قضايا المغرب العميق من خلال استطلاعات وتحقيقات ومقالات تفصيلية لتبيان الحقائق ''.

و معلوم أن قناة ''شوف تيفي'' تتعامل مع جميع الأحداث الوطنية بجدية كبرى حيث تُــوفر مراسلين من جميع أنحاء المغرب للانتقال إلى عين المكان و البحث عن الحقيقة الكاملة من جميع زواياها و هو ما يُــكرس مفهوم إعلام القرب.