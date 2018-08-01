عاجل في هذه اللحظات..وصول الملك محمد السادس إلى مدينة فاس ﻿

حل الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الجمعة، بالعاصمة العلمية مدينة فاس، قادما من مدينة الرباط التي أدى بها أول أمس الأربعاء صلاة العيد الأضحى.

"شوف تيفي":

حل الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الجمعة، بالعاصمة العلمية مدينة فاس، قادما من مدينة الرباط التي أدى بها أول أمس الأربعاء صلاة العيد الأضحى.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن شوارع مدينة فاس، عرفت استعدادات على قدم وساق من أجل استقبال الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن المنطقة المحيطة بالقصر الملكي، عرفت هي الأخرى تواجدا أمنيا مكثفا واستعدادات خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، أدى أول أمس الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط، وقد غصت جنبات الطريق التي مر منها الموكب الملكي باتجاه مسجد أهل فاس، بحشود المواطنين والمواطنات الذين حلوا بالمدينة ليباركوا للملك هذا العيد المبارك.





