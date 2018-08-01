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فضيحة.. رغم تحديد عطلة عيد الأضحى.. غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات والمواطنين طالع ليهم

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فضيحة.. رغم تحديد عطلة عيد الأضحى.. غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات والمواطنين طالع ليهم الدم

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 15:17 فضيحة.. رغم تحديد عطلة عيد الأضحى.. غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات والمواطنين طالع ليهم الدم | مجتمع
فضيحة.. رغم تحديد عطلة عيد الأضحى.. غياب الموظفين عن المقاطعات والمستشفيات والمواطنين طالع ليهم الدم
تفاجأ مواطنون بمدينة الدار البيضاء على غرار باقي مدن المملكة، يومه الجمعة، بعدم تواجد الموظفين بمكاتبكهم سواء داخل المقاطعات أو المستشفيات، وهو ما أثار غضبهم واستيائهم، خاصة أن العطلة المحددة

"شوف تيفي"

تفاجأ مواطنون بمدينة الدار البيضاء على غرار باقي مدن المملكة، يومه الجمعة، بعدم تواجد الموظفين بمكاتبكهم سواء داخل المقاطعات أو المستشفيات، وهو ما أثار غضبهم واستيائهم، خاصة أن العطلة المحددة بمناسبة عيد الأضحى من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والتي تم الإعلان عنها هي يومان "الأربعاء والخميس"، وبالتالي كان من المفورض على هؤلاء الموظفين استئناف العمل اليوم.

وعاينت "شوف تيفي" قبل قليل، عدم تواجد الموظفين ببعض المقاطعات والإدارات العمومية وأيضا المستشفيات، وهو ما أثار غضب المواطنين الذين عبروا عن استيائهم الشديد، وطالبوا الوزارة الوصية على قطاع الوظيفة العمومية ووزارة الصحة إلى ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة الموظفين المتهاونين في القيام بواجبهم المهني.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أعلنت الأسبوع الماضي أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ستعطل عن العمل لمدة 4 أيام الأسبوع المقبل، وأوضحت أن أيام العطل ستكون يوم الاثنين 20 غشت الجاري، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والثلاثاء 21 غشت، بمناسبة عيد الشباب، ويومي الأربعاء والخميس 22 و23 غشت بمناسبة عيد الأضحى، وبالتالي فإن استنئاف العمل كان من المفروض أن يكون اليوم الجمعة.

 

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المغرب شوف تيفي الموظفين الدار البيضاء الوظيفة العمومية

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