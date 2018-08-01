حصري.. مدينة فاس تستعد لاستقبال الملك محمد السادس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس، من المنتظر أن يقوم يومه الجمعة، بزيارة إلى العاصمة العلمية مدينة فاس التي تعرف في هذه اللحظات استعدادات خاصة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس، من المنتظر أن يقوم يومه الجمعة، بزيارة إلى العاصمة العلمية مدينة فاس التي تعرف في هذه اللحظات استعدادات خاصة.

وأوضح المصدر ذاته أن شوارع مدينة فاس، تعرف استعدادات على قدم وساق من أجل استقبال الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن المنطقة المحيطة بالقصر الملكي، تعرف هي الأخرى تواجدا أمنيا مكثفا واستعدادات خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، أدى أول أمس الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط، وقد غصت جنبات الطريق التي مر منها الموكب الملكي باتجاه مسجد أهل فاس، بحشود المواطنين والمواطنات الذين حلوا بالمدينة ليباركوا للملك هذا العيد المبارك.





