عاجل.. انتحــار شاب من أعلى منزل بأكادير ﻿

أقدم شاب عشريني قبل قليل من يومه الجمعة،على وضع حد لحياته في ظروف جد غامضة وذلك برمي بنفسه من أعلى منزل بحي الهدى بأكادير.

شوف تيفي:أكادير

أقدم شاب عشريني قبل قليل من يومه الجمعة،على وضع حد لحياته في ظروف جد غامضة وذلك برمي بنفسه من أعلى منزل بحي الهدى بأكادير.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالك طالب جامعي يدرس بإحدى المؤسسات الجامعية بمدينة أكادير ويتحدر من الأقاليم الجنوبية، وصعد لأعلى الطابق العلوي للمنزل الذي يقطن به ليهوي للأسفل في منظر وصف بالمفجع، وارتطم جسمه بالأرضية الإسمنتية وهو ما عجل بوفاته على الفور.

هذا، واستنفر الحادث مختلف السلطات الأمنية التي حضرت لعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، وتمت معاينة الجثة، قبل أن يتقرر نقل الهالك صوب مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وظروف وأسباب إقدام الشاب على وضع حد لحياته بهذه الطريقة المأساوية.