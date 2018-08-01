حصـــري و بالفيديو.. ﻿

شوف تيفي بعدما قّرر ''مُــوس مــاهر'' فنّــان الراي المغربي اللجوء إلى القضاء لمواجهـــة ''عــادل الخطّابي'' والمُلقّب يـ'' عادل الميلودي'' ، وذلك على إثــر ما سمّاه بــ''الاساءات المتكررة والمس بشخصه من

شوف تيفي

بعدما قّرر "مُــوس مــاهر" فنّــان الراي المغربي اللجوء إلى القضاء لمواجهـــة "عــادل الخطّابي" والمُلقّب يـ" عادل الميلودي" ، وذلك على إثــر ما سمّاه بــ"الاساءات المتكررة والمس بشخصه من خلال نشر العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعمُّــد الإشارة إليه بادعاءات لا أساس لها من الصحة واستعمال كلمات تحمل أوصاف قدحية و أخرى نابية ..."ردّ "عادل الميلودي" في مكالمة هاتفية خصّ به قناة "شوف تيفي" قائلا : " أنا معنديش المشكيل وإيلا غايرفع دعوى قضائية على السب والقدف فأنا لي الدلائل وهو يقول لي الحمار وأنا كنقولو القرد ..." مضيفا : "ما وقع والو فالجهورة سولوني قالوا لي ما رأيك في موس ماهر قلت ليهم هذاك السيد مشي فنان بزاف عليه الفن ولي بغا القضاء أحنا معدنا ما يدار ..."

وزاد الميلودي لــ"شوف تيفي" بالقول : "خاصهم يتابعونا ب2 بتبادل القدف والشتم بيناتنا هو كيقول وأنا كنقول وأنا مزال مشديتو حيث كيطلبوني شي ناس أمّــا أنا نبهدلوا "، متهما موس ماهر بإرشاء الناس "هذاك السيد كيشري العالم ما مغني ما ملحن ما عندو صوت لا صورة هذا السيدك خاصو يمشي يموت كنستهلكوا معاه الأوكسيجين فهاذ البلاد مخاصوش يبقا ..."

وينتظـــر أن تفتح النيابة العامة بالرباط ملف هــذا الأخير والذي يتضمن شكاية و أقراص مدمجة وتفريغات لفيديوهات موثقة بالصوت والصورة تتضمن مقاطع فيديو منشورة بالصفحة الخاصة لـ"عادل الميلودي" يوجه من خلالها العديد من التهم لـ "موس ماهر" ، وهو ما لازال متشبت به من خلال تصريحاته وخرجاته الأخيرة.