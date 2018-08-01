فــاجعة:فرحة زفاف تتحول إلى مأتم بعد مصرع ستة أشخاص في حادث مروع ضواحي البيضاء ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء وبرشيد، وبالضبط بالمنطقة القريبة من دوار أولاد سعيد بن محمد التابع لبلدية الدروة، صباح يومه الجمعة، حادثة سير جد مروعة، خلفت مصرع ستة أشخاص.

"شوف تيفي":

شهدت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء وبرشيد، وبالضبط بالمنطقة القريبة من دوار أولاد سعيد بن محمد التابع لبلدية الدروة، صباح يومه الجمعة، حادثة سير جد مروعة، خلفت مصرع ستة أشخاص.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بأفراد أسرة، كانوا في طريقهم إلى منطقة دكالة لحضور حفل زفاف، إلا أن الأقدار شاءت أن تصطدم سيارتهم الخفيفة بشاحنة كبيرة، ما خلف مصرع ركابها.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي وفور وقوع الفاجعة الطرقية، حلت بعين المكان، وعاينت حجم الخسائر البشرية والمادية، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثت الضحايا إلى مستودع الأموات ببرشيد.