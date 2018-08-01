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قصة مؤلمة لشابة أصيبت بالشلل بعد طلاق والديها بأكادير

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 12:49 قصة مؤلمة لشابة أصيبت بالشلل بعد طلاق والديها بأكادير | مجتمع
قصة مؤلمة لشابة أصيبت بالشلل بعد طلاق والديها بأكادير
توصلت ''شوف تيفي'' بحالة إنسانية مؤثرة لفتاة تدعى خديجة تبلغ من العمر 26 سنة أصيبت بالشلل على مستوى الرجلين بعد طلاق والديها.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بحالة إنسانية مؤثرة لفتاة تدعى خديجة تبلغ من العمر 26 سنة أصيبت بالشلل على مستوى الرجلين بعد طلاق والديها.

وكشف مصدر قريب من الفتاة لشوف تيفي، أن « خديجة.ب » التي تقطن بحي تدارت أنزا بمدينة أكادير، تخرجت السنة الماضية من كلية الشريعة بأكادير على الرغم من حالتها الصحية الحرجة.


وأضافت المتحدثة، أن الفتاة أصيبت بالشلل عقب طلاق والديها وزواج والدها من امرأة اخرى، كما

أن حالتها المادية جد متأزمة إذ تكتري منزلا بسيطا رفقة والدتها يفتقر لأدنى شروط العين الكريم.

وفيما يخص مرضها، توجهت خديجة للمستشفى لتشخيص حالتها، إلا أن الأطباء طلبوا منها إجراء 11 تحليلة من أجل تحديد المرض الذي أصابها، إلا أن حالتها المادية لا تسمح لها بذلك.

وأمام هذا الأمر، تطالب عائلة خديجة من وزارة الصحة والمحسنين التدخل لمساعدتها وتجاوز هذه المحنة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مجتمع أنزا أكادير شلل فتاة

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