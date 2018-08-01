مصرع صياد بشاطئ أكلو بتيزنيت يستنفر السلطات الأمنية ﻿

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن صيادا ثلاثينيا لقي مصرعه غرقا مساء أمس الخميس بشاطئ ''سيدي بنوار'' التابع لجماعة اكلو اقليم تزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت



أفادت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن صيادا ثلاثينيا لقي مصرعه غرقا مساء أمس الخميس بشاطئ "سيدي بنوار" التابع لجماعة اكلو اقليم تزنيت.



وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الضحية أب لطفل، وينحدر من مدينة انزكان، كان يحاول رمي شباك الصيد داخل البحر بعد أن دخل للمياه، لتبتلعه بشكل مفاجئ واختفى عن الأنظار.



واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، ودخلوا في سباق مع الزمن للعثور على جثة الهالك الذي لازال مجهول المصير لحدود كتابة هذه الأسطر.

ومن جانبها فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وظروف وقوع الحادث.