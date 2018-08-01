 مصرع صياد بشاطئ أكلو بتيزنيت يستنفر السلطات الأمنية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصرع صياد بشاطئ أكلو بتيزنيت يستنفر السلطات الأمنية | مجتمع

مصرع صياد بشاطئ أكلو بتيزنيت يستنفر السلطات الأمنية

إنّـا لله وإنّا إليه راجعون.. المـوت يفجع حزب الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك

إنّـا لله وإنّا إليه راجعون.. المـوت يفجع حزب الاتحاد الاشتراكي

اجتماع هام بعمالة تطوان بسبب هجوم مهاجرين أفارقة على سبتة | مجتمع

اجتماع هام بعمالة تطوان بسبب هجوم مهاجرين أفارقة على سبتة

الرصاص يــلعلع بالعيون في مواجهة شخص تورط في الاعتداء على شرطي بواسيطة سيف | مجتمع

الرصاص يــلعلع بالعيون في مواجهة شخص تورط في الاعتداء على شرطي بواسيطة سيف

فيديو آخــر يهــز المغاربة..حجاج مغاربة ملقاو مياكلو..شوفو المعاناة | مجتمع

فيديو آخــر يهــز المغاربة..حجاج مغاربة ملقاو مياكلو..شوفو المعاناة

إدانة رئيســـة كوريا الجنوبية السابقة بالسجن 25 عاما بتهم الفساد | دولي

إدانة رئيســـة كوريا الجنوبية السابقة بالسجن 25 عاما بتهم الفساد

دعوات فيسبوكية لمقاضاة الأبناك بسبب شح السيولة | مجتمع

دعوات فيسبوكية لمقاضاة الأبناك بسبب شح السيولة

الفيسبوك يوقف حملات تضليل مرتبطة بإيران وروسيا | دولي

الفيسبوك يوقف حملات تضليل مرتبطة بإيران وروسيا

طقــــس حار ثالث أيــام العيد يصل إلى 45 درجــة بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع

طقــــس حار ثالث أيــام العيد يصل إلى 45 درجــة بهذه المناطق بالمملكة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مصرع صياد بشاطئ أكلو بتيزنيت يستنفر السلطات الأمنية

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 12:02 مصرع صياد بشاطئ أكلو بتيزنيت يستنفر السلطات الأمنية | مجتمع
مصرع صياد بشاطئ أكلو بتيزنيت يستنفر السلطات الأمنية
أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن صيادا ثلاثينيا لقي مصرعه غرقا مساء أمس الخميس بشاطئ ''سيدي بنوار'' التابع لجماعة اكلو اقليم تزنيت.

شوف تيفي:تيزنيت

أفادت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي"، أن صيادا ثلاثينيا لقي مصرعه غرقا مساء أمس الخميس بشاطئ "سيدي بنوار" التابع لجماعة اكلو اقليم تزنيت.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الضحية أب لطفل، وينحدر من مدينة انزكان، كان يحاول رمي شباك الصيد داخل البحر بعد أن دخل للمياه، لتبتلعه بشكل مفاجئ واختفى عن الأنظار.

واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، ودخلوا في سباق مع الزمن للعثور على جثة الهالك الذي لازال مجهول المصير لحدود كتابة هذه الأسطر.
ومن جانبها فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وظروف وقوع الحادث.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكلو تيزنيت مصرع غرق صياد استنفار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اجتماع هام بعمالة تطوان بسبب هجوم مهاجرين أفارقة على سبتة | مجتمع

اجتماع هام بعمالة تطوان بسبب هجوم مهاجرين أفارقة على سبتة

الرصاص يــلعلع بالعيون في مواجهة شخص تورط في الاعتداء على شرطي بواسيطة سيف | مجتمع

الرصاص يــلعلع بالعيون في مواجهة شخص تورط في الاعتداء على شرطي بواسيطة سيف

فيديو آخــر يهــز المغاربة..حجاج مغاربة ملقاو مياكلو..شوفو المعاناة | مجتمع

فيديو آخــر يهــز المغاربة..حجاج مغاربة ملقاو مياكلو..شوفو المعاناة

دعوات فيسبوكية لمقاضاة الأبناك بسبب شح السيولة | مجتمع

دعوات فيسبوكية لمقاضاة الأبناك بسبب شح السيولة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قضية خديجةضحية الوشم و الاغتصاب بالفقيه بن صالح..جيران الضحــية يكشفون القصــة الكاملة | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

قضية ''خديجة''ضحية الوشم و الاغتصاب بالفقيه بن صالح..جيران الضحــية يكشفون القصــة الكاملة

أم عــازبة تناشد القلوب الرحيمة ..ولدت وخداو ليا بنتي حيث كنعس فالزنقة | حالة خاصة

أم عــازبة تناشد القلوب الرحيمة ..ولدت وخداو ليا بنتي حيث كنعس فالزنقة

بالفيديـــو .. حج الفقراء.. تعرفوا على موسم السياحة الدينية في بلدة مولاي إدريس زرهون في المغرب | قنوات أخرى

بالفيديـــو .. ''حج الفقراء''.. تعرفوا على موسم السياحة الدينية في بلدة مولاي إدريس زرهون في المغرب

طـــقوس عيد الأضحى في قلب منزل عــائلة وجدية | خارج البلاطو

طـــقوس عيد الأضحى في قلب منزل عــائلة وجدية

﻿

آخر المستجدات

مصرع صياد بشاطئ أكلو بتيزنيت يستنفر السلطات الأمنية | مجتمع
منذ 32 دقيقة

مصرع صياد بشاطئ أكلو بتيزنيت يستنفر السلطات الأمنية

إنّـا لله وإنّا إليه راجعون.. المـوت يفجع حزب الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك

إنّـا لله وإنّا إليه راجعون.. المـوت يفجع حزب الاتحاد الاشتراكي

اجتماع هام بعمالة تطوان بسبب هجوم مهاجرين أفارقة على سبتة | مجتمع

اجتماع هام بعمالة تطوان بسبب هجوم مهاجرين أفارقة على سبتة

الرصاص يــلعلع بالعيون في مواجهة شخص تورط في الاعتداء على شرطي بواسيطة سيف | مجتمع

الرصاص يــلعلع بالعيون في مواجهة شخص تورط في الاعتداء على شرطي بواسيطة سيف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.