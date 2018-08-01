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إنّـا لله وإنّا إليه راجعون.. المـوت يفجع حزب الاتحاد الاشتراكي

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 11:22 إنّـا لله وإنّا إليه راجعون.. المـوت يفجع حزب الاتحاد الاشتراكي | بوليتيك
إنّـا لله وإنّا إليه راجعون.. المـوت يفجع حزب الاتحاد الاشتراكي
انتقل إلـى جوار ربــه اليوم الجمعة، القيادي الإتحادي الحبيب الشرقاوي، عن سن جاوز الثمانين عاما، قضى منها أزيد من 60 سنة في العمل السياسي بداية من فجر الإستقلال.

شوف تيفي

 

انتقل إلـى جوار ربــه اليوم الجمعة، القيادي الإتحادي الحبيب الشرقاوي، عن سن جاوز الثمانين عاما، قضى منها أزيد من 60 سنة في العمل السياسي بداية من فجر الإستقلال.

وكان الشرقاوي قد التحق مبكرا بالحركة الوطنية، حيث كان والده أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالإستقلال، كما التحق الشرقاوي في عام 1950 بحزب الإستقلال، ليبدأ مشواره في العمل السياسي، حيث عاصر أهم وأصعب الفترات السياسية التي مرت بالمغرب.

يُــــشار أن الراحل كان شاهدا وفاعلا في الكثير من الأحداث بداية من الإستقلال وحتى حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، وهي الأحداث التي روى تفاصيلها في حوارات نشرت بالصحف الوطنية.

 

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