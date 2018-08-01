اجتماع هام بعمالة تطوان بسبب هجوم مهاجرين أفارقة على سبتة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عمالة مدينة تطوان، عرفت مساء أمس الخميس، إقامة اجتماعا عام، جمع مسؤولين مغاربة بممثلين لبعض الدول الإفريقية وذلك للوصول إلى اتفاق يتم على موجبه إعادة بعض المهاجرين

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عمالة مدينة تطوان، عرفت مساء أمس الخميس، إقامة اجتماعا عام، جمع مسؤولين مغاربة بممثلين لبعض الدول الإفريقية وذلك للوصول إلى اتفاق يتم على موجبه إعادة بعض المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضح المصدر ذاته أن حوالي 100 مهاجر من دول إفريقية، قاموا أول أمس الأربعاء، بدخول مدينة سبتة المحتلة بالقوة، وهو ما دفع بالسلطات الإسبانية وباتفاق مع نظريتها المغربية إلى إعادتهم لداخل الأراضي المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن متحدثا باسم الشرطة الإسبانية، قال إن أكثر من مئة مهاجر افريقي تمكنوا من دخول جيب سبتة، أول أمس الأربعاء عندما حاول مئات المهاجرين اقتحام الحدود شديدة التحصين.

وحسب وكالة "رويترز" البريطانية فقد أظهرت لقطات تلفزيونية بعض المهاجرين وقد تلطخت أذرعهم وسيقانهم بالدماء فيما بدا أنه بسبب الأسلاك الشائكة التي تعلو السياج الحدودى، وهلل المهاجرون ومعظمهم من الشبان فرحا خلال سيرهم إلى مركز استقبال مؤقت.



