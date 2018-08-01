إدانة رئيســـة كوريا الجنوبية السابقة بالسجن 25 عاما بتهم الفساد ﻿

ذكرت وكالة ''يونهاب'' للأنباء أن محكمة استئناف في كوريا الجنوبية قضت بسجن الرئيسة السابقة باك جون هاي لمدة 25 عاما اليوم الجمعة في قضية ناجمة عن فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة مطلع سنة 2017.

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ذكرت وكالة ''يونهاب'' للأنباء أن محكمة استئناف في كوريا الجنوبية قضت بسجن الرئيسة السابقة باك جون هاي لمدة 25 عاما اليوم الجمعة في قضية ناجمة عن فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة مطلع سنة 2017.

وقالت الوكالة إن محكمة سول العليا وجدت أن باك مذنبة في اتهامات من بينها الرشوة.

وكانت محكمة أدنى درجة قضت بسجن باك لمدة 24 عاما في أبريل الفائت مشيرة إلى أنها تواطأت مع صديقتها تشوي سون-سيل للحصول على عشرات المليارات من العملة الكورية ''وون'' من مجموعات كبرى مثل ''سامسونغ'' و''لوتي'' لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح.

واستأنف ممثلو الادعاء على هذا الحكم وطالبوا بتشديد العقوبة.