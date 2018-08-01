دعوات فيسبوكية لمقاضاة الأبناك بسبب شح السيولة ﻿

دعا عدد من نشطاء المواقع الاجتماعية والمختصين القانونيين، إلى مقاضاة عدد من المؤسسات البنكية بسبب شح السيولة التي عرفتها العديد من الشبابيك الأوتوماتيكية، خلال عطلة العيد من أجل صرف الرواتب

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دعا عدد من نشطاء المواقع الاجتماعية والمختصين القانونيين، إلى مقاضاة عدد من المؤسسات البنكية بسبب شح السيولة التي عرفتها العديد من الشبابيك الأوتوماتيكية، خلال عطلة العيد من أجل صرف الرواتب والمعاشات، تزامنا مع عيد الأضحى والعطلة المدرسية.

وفي تفاعله الدائم مع قضايا الوطن والمواطنين، قال عمر الشرقاوي، الأستاذ في القانون الدستوري، في تدوينة عبر حسابه ''الفيسبوكي'':''ما معنى أن تضع أموالك في حسابات بنكية وحينما تحتاج لسحب البعض منها خلال الأوقات العصيبة، وتتجه للشبابيك الإلكترونية تجدهم خارج الخدمة أو لا يتوفرون على السيولة أو تضطر لسحب أموالك من شباك بنك آخر مع اقتطاع 6 دراهم كمقابل للعملية ...''.

وأضاف الشرقاوي:''هذا نتيجة العلاقة غير المتوازنة بينه وبين بنكه، وهذا يعكس مبادئ عقد الإذعان الذي يجعل العملاء الطرف الضعيف، الذين لا يتوفرون على آليات قانونية للحصول على تعويض مقابل سوء الخدمة... حان الوقت لإعادة النظر في قانون رقم 103.12 الذي لا يتماشى مع شيء اسمه احترام حقوق المستهلك.''