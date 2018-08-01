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الفيسبوك يوقف حملات تضليل مرتبطة بإيران وروسيا

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 03:24 الفيسبوك يوقف حملات تضليل مرتبطة بإيران وروسيا | دولي
الفيسبوك يوقف حملات تضليل مرتبطة بإيران وروسيا
أعلن موقع فيسبوك أول أمس الثلاثاء، وقف حملات تضليل خفية عبر منصته مصدرها إيران وروسيا، مشيراً إلى إغلاق مجموعة حسابات كجزء من معركته لمكافحة الأخبار المضللة قبل الانتخابات في الولايات المتحدة

شوف تيفي

أعلن موقع فيسبوك أول أمس الثلاثاء، وقف حملات تضليل خفية عبر منصته مصدرها إيران وروسيا، مشيراً إلى إغلاق مجموعة حسابات كجزء من معركته لمكافحة الأخبار المضللة قبل الانتخابات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم.

وأغلق فيسبوك، حسب ما أوردته وكالة ''رويترز'' اليوم الخميس، أكثر من 650 حساباً وصفحة ومجموعة تم تعريفها بأنها ''شبكة حسابات تضلل الناس''، وفق ما قال الرئيس التنفيذي للموقع مارك زوكربيرغ.

وأضاف موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم، وفق ذات المصدر، أنه بينما كان يواصل تحقيقاته ويخطر الأجهزة الأمريكية المعنية بتطبيق القانون، فقد تم تتبع محتوى بعض هذه الصفحات التي تبين أن بعضها يعود لإيران والبعض الآخر مرتبط بمجموعات تم الكشف سابقاً عن ارتباطها بعمليات الاستخبارات الروسية.
وقال زوكربيرغ ''نعتقد أنهم كانوا أجزاء تابعة لمجموعتين من الحملات''.

وأفاد مديرون في فيسبوك خلال مؤتمر صحفي أنه تم تقديم هذه الحسابات، التي يوجد بعضها عبر موقع إنستغرام، على أنها تمثل صحافة مستقلة أو جماعات مجتمع مدني، لكنها في الواقع كانت تعمل بجهود منسقة، واستهدف المحتوى الذي نشرته هذه الحسابات مستخدمي فيسبوك في بريطانيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والولايات المتحدة، بحسب ناثانيال غليتشر رئيس سياسات الأمن السيبيري في فيسبوك، والتحقيق الذي بدأه فيسبوك جاء بعد تحذير من شركة الأمن الإلكتروني ''فاير آي'' حول مجموعة من الصفحات التي تعود إلى منظمة ''ليبرتي فرونت بريس'' الإعلامية عبر الموقع الأزرق ومواقع أخرى.

وتمكن فيسبوك من إيجاد رابط بين هذه الصفحات والإعلام الرسمي الإيراني من خلال معلومات تسجيل لمواقع إلكترونية متاحة للجميع وعناوين حواسيب ومعلومات عن مديري الصفحات، بحسب غليتشر.

ومن الأمثلة التي تم تقديمها حساب يحمل اسم ''كويست فور تروث'' (البحث عن الحقيقة) ويزعم أنه تابع لمؤسسة إعلامية إيرانية مستقلة، قبل أن يتم التحقق من أنه تابع لـ ''بريس تي في'' الإيراني الناطق بالإنجليزية والمرتبط بالإعلام الرسمي الإيراني.

وأنشئت أولى حسابات منظمة ''ليبرتي فرونت بريس'' بالفيسبوك عام 2013، وكانت تقوم بنشر محتوى سياسيا يركّز بشكل خاص على الشرق الأوسط إلى جانب بريطانيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، وقال غليتشر إن فيسبوك أقفل أيضاً مجموعة صفحات وحسابات مرتبطة بمصادر عرّفتها الولايات المتحدة سابقاً بأنها تابعة للاستخبارات الروسية، وأضاف، ''وبينما كانت هذه الحسابات هي نفسها بعض العناصر الفاعلة السيئة السابقة التي كنا قد أقفلناها بسبب قيامها بهجمات إلكترونية قبل انتخابات عام 2016''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الفيسبوك حملات تضليل مرتبطة إيران روسيا

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