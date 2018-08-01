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طقــــس حار ثالث أيــام العيد يصل إلى 45 درجــة بهذه المناطق بالمملكة

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 03:16 طقــــس حار ثالث أيــام العيد يصل إلى 45 درجــة بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع
طقــــس حار ثالث أيــام العيد يصل إلى 45 درجــة بهذه المناطق بالمملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، ونسبيا حارا في بعض المناطق للسهول الداخلية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية

شـــوف تيفي:

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، ونسبيا حارا في بعض المناطق للسهول الداخلية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل.

كما سيلاحظ نمو سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية محلية بمرتفعات الأطلس الكبير وبالسفوح الجنوبية الشرقية وبالمنطقة الشرقيةن ومن المحتمل بمرتفعات الأطلس المتوسط والريف.

عدا ذلك ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صحوة نسبيا بباقي، مع زوابع رملية في بعض المناطق بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة القوة شرقية بالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة شمالية عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات وبالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 24 و29 درجة بالسهول الداخلية بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للبلاد، وما بين 18 و23 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بالشرق وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 35 و40 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية وبالسهول الداخلية والسايس وسوس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 30 و35 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول المحيطية والبوغاز والمنطقة الشمالية الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل الأطلسية والجنوب الشرقي والمرتفعات.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب طقس حار زوابع رملية حرارة صيف

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