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في يوم عيد الأضحى .. مدينة الداخلة تغرق وسط الأزبال +صور

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 02:48 في يوم عيد الأضحى .. مدينة الداخلة تغرق وسط الأزبال +صور | مجتمع
في يوم عيد الأضحى .. مدينة الداخلة تغرق وسط الأزبال +صور
شهدت أحياء مدينة الداخلة، أيام عيد الأضحى المباركة، تراكم عدد كبير من نفايات الأزبال وسط الطريق وبجنبات حاويات الأزبال.

شــوف تـيفـي: يـحيـى الـغليــظ

شهدت أحياء مدينة الداخلة، أيام عيد الأضحى المباركة، تراكم عدد كبير من نفايات الأزبال وسط الطريق وبجنبات حاويات الأزبال.

وبحي الوحدة لا مشاهد غير الأزبال المتناثرة في كل مكان، بقايا عيد الأضحى وغيرها بعدما امتلأت حاويات الأزبال عن آخرها وبالتالي لم تجد الساكنة مطرحاً لرمي الأزبال سوى جنبات الشوارع والطرقات والأزقة وسط الأحياء السكنية الضيقة.

وعانت ساكنة الداخلة، من روائح كريهة منبعثة من حاويات ونفايات الأزبال المتراكمة وسط شوارع المدينة، مخلفة بذالك سخطاً عارماً وسط سكان عدد من أحياء المدينة.

واستنكرت ساكنة الوحدة وعدد من الأحياء الأخرى بمدينة الداخلة، تماطل بلدية الداخلة عن عدم تطبيق عملها بشكل جيد، والمتمثل في جمع نفايات وحاويات الأزبال.

وطالبت ساكنة الوحدة، من الجهات المعنية، بالعمل والسهر على توفير اللوجستيك اللازم استعداداً لهذه الأيام وتوفير عنصر بشري مؤهل خاص، من أجل الحفاظ على نظافة المدينة وجماليتها.

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شــوف تيفي المغرب أزبال الداخلة عيد الأضحى صور

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