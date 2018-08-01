رؤساء شركات أمريكية يحذرون من الضرر الذي تلحقه سياسات ترامب حول الهجرة بالاقتصاد الأمريكي ﻿

حذر رؤساء شركات أمريكية كبرى الخميس من التهديد الذي تمثله سياسات الهجرة الملتبسة والمتقلبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي، وسط النقص الكبير في سوق العمالة في الولايات المتحدة.

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حذر رؤساء شركات أمريكية كبرى الخميس من التهديد الذي تمثله سياسات الهجرة الملتبسة والمتقلبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي، وسط النقص الكبير في سوق العمالة في الولايات المتحدة.

وحض المشاركون في منتدى ''الطاولة المستديرة'' لرؤساء الشركات في رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كيرستين نيلسن على إعادة التفكير في توجيهات واشنطن الأخيرة التي ألقت بظلال من الشك على الأوضاع القانونية للعمال وأضرت بعملية استقطاب المواهب وتوظيفهم.

وأوردت رسالة الطاولة المستديرة أن ''بعض (العمال) سينقلون عائلاتهم ويستقرون في بلد جديد إذا كان باستطاعة الحكومة في أي وقت ودون إشعار أن تجبرهم على المغادرة الفورية، وفي كثير من الأحيان دون تفسير''.

ومن بين رؤساء الشركات التنفيذيين الذين وقعوا على الرسالة تيم كوك من ''آبل'' وجايمي ديمون من ''جاي بي مورغان تشايس'' وجيمس كوينسي من ''كوكا كولا'' وجيني روميتي من ''آي بي أم'' وآرني رورنسون من ''ماريوت''.

وحمل الرؤساء إدارة الجنسية والهجرة التي تخضع لسلطة نيلسن مسؤولية قرارات متباينة خاطئة قد تؤدي إلى حرمان مفاجئ للموظفين من وضعيتهم القانونية بعد أن تم السماح لهم بالعمل لسنوات.

وفي حالات أخرى سحبت الإدارة تصاريح العمل الممنوحة لأزواج العمال المهاجرين القانونيين. وتؤثر هذه المشاكل على الموظفين المرخص لهم بموجب برنامج ''أتش-وان بي'' الذي يسمح للشركات بتوظيف مهارات أجنبية لشغل وظائف متخصصة.