مونتريال تحتضن الأيام الثقافية التيجانية لتسليط الضوء على مدينة فاس ﻿

في إطار أنشطته المبرمجة لسنة 2018، يحتضن المركز الثقافي المغربي بمونتريال '' دار المغرب'' النسخة الثانية للأيام الثقافية التيجانية الخاصة بالشيخ أحمد تيجان الشريف ، وذلك من 31 غشت إلى 2 شتنبر 2018.

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في إطار أنشطته المبرمجة لسنة 2018، يحتضن المركز الثقافي المغربي بمونتريال '' دار المغرب'' النسخة الثانية للأيام الثقافية التيجانية الخاصة بالشيخ أحمد تيجان الشريف ، وذلك من 31 غشت إلى 2 شتنبر 2018.

وستعرف هذه النسخة التي يرأسها المريد العام للتجانيين بالسنيغال مشاركة أساتذة ومؤطرين دينيين مثل أحمد با و سليمان بشير دياكن.

وهذه الشراكة النموذجية تبرهن على العلاقات الروحية المشتركة بين مريدي الطريقة التيجانية عبر العالم خاصة بغرب إفريقيا مع المغرب ومدى جذور العمق المغربي الإفريقي.

وهي مناسبة لتسليط الضوء على مدينة فاس وما تمثله لممارسي الطريقة التيجانية بإفريقيا، إذ تعد حوالي 300 مليون تيجاني، وكل سنة يحج إليها الآلاف من التيجانيين خاصة من السينغال التي تعرف زيارة أكثر من 10 آلاف تيجاني يقصدون مقام مؤسس الطريقة الصوفية التيجانية سيدي أحمد التيجاني.