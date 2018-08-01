تركي آل الشيخ يدخل المستشفى وسعد المجرد يدعو له بالشفاء في تدوينة غريبة ﻿

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، والداعم الرئيسي لنادي بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، عن دخوله

شوف تيفي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، والداعم الرئيسي لنادي بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، عن دخوله المستشفى اليوم، مؤكدًا أنه فضل أن يودع متابعيه ببعض التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب «آل الشيخ» على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' اليوم الخميس: ''أنا داخل المستشفى النهارده عشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي''، وأضاف: ''خلي عندكم قيم ومبادئ وروح رياضية وادعوا لي''.

وأضاف تركي عبر صفحته الرسمية: ''نادي بيراميدز يحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتكوين القاعدة التي من خلالها يتم تحقيق البطولات ومنافسة فرق لها أكثر من 100 عام''.

وكان مجموعة من رجال الأعمال السعوديين قاموا بشراء نادي الأسيوطي ليتم تغيير اسمه لنادي بيراميدز في مطلع الموسم الحالي.

والغريب أنه إلى جانب مجموعة من الشخصيات الرياضية و الفنية و الاعلامية، تفاعل المغني المغربي سعد المجرد مع تدوينة آل الشيخ عبر تطبيق انستغرام داعيا له بالشفاء حيث قال '' اللهم شفيه وعافيه''، رغم أن آل الشيخ معروف بمواقفه اتجاه المغرب آخرها تصويته لصالح الملف الأمريكي بخصوص مونديال 2026