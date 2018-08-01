 تركي آل الشيخ يدخل المستشفى وسعد المجرد يدعو له بالشفاء في تدوينة غريبة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

في يوم عيد الأضحى .. مدينة الداخلة تغرق وسط الأزبال +صور | مجتمع

في يوم عيد الأضحى .. مدينة الداخلة تغرق وسط الأزبال +صور

التحالف يحبط هجوما للحوثيين | دولي

التحالف يحبط هجوما للحوثيين

رؤساء شركات أمريكية يحذرون من الضرر الذي تلحقه سياسات ترامب حول الهجرة بالاقتصاد الأمريكي | دولي

رؤساء شركات أمريكية يحذرون من الضرر الذي تلحقه سياسات ترامب حول الهجرة بالاقتصاد الأمريكي

مونتريال تحتضن الأيام الثقافية التيجانية لتسليط الضوء على مدينة فاس | ثقافة و فنون

مونتريال تحتضن الأيام الثقافية التيجانية لتسليط الضوء على مدينة فاس

تركي آل الشيخ يدخل المستشفى وسعد المجرد يدعو له بالشفاء في تدوينة غريبة | دولي

تركي آل الشيخ يدخل المستشفى وسعد المجرد يدعو له بالشفاء في تدوينة غريبة

شباب من أكادير يوفرون 65 أضحية عيد للأسر المعوزة تحت شعار ماكرهتش نعيدو كاملين+صور | مجتمع

شباب من أكادير يوفرون 65 أضحية عيد للأسر المعوزة تحت شعار ''ماكرهتش نعيدو كاملين''+صور

ربورطاج...عيد الأضحى بسوس وإرث بوجلود الموشوم بالفرجة والنكسة | ثقافة و فنون

ربورطاج...عيد الأضحى بسوس وإرث ''بوجلود'' الموشوم بالفرجة والنكسة

تدوينة القرضاوي حول الحج تثير غضب السعوديين | دولي

تدوينة القرضاوي حول الحج تثير غضب السعوديين

في ثــاني أيام العيد.. انتحــار أب طفلين شنقا بجرادة | حوادث و حقوق

في ثــاني أيام العيد.. انتحــار أب طفلين شنقا بجرادة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

تركي آل الشيخ يدخل المستشفى وسعد المجرد يدعو له بالشفاء في تدوينة غريبة

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 01:35 تركي آل الشيخ يدخل المستشفى وسعد المجرد يدعو له بالشفاء في تدوينة غريبة | دولي
تركي آل الشيخ يدخل المستشفى وسعد المجرد يدعو له بالشفاء في تدوينة غريبة
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، والداعم الرئيسي لنادي بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، عن دخوله

شوف تيفي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، والداعم الرئيسي لنادي بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، عن دخوله المستشفى اليوم، مؤكدًا أنه فضل أن يودع متابعيه ببعض التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب «آل الشيخ» على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' اليوم الخميس: ''أنا داخل المستشفى النهارده عشان كده حبيت أودعكم بالبوستات دي''، وأضاف: ''خلي عندكم قيم ومبادئ وروح رياضية وادعوا لي''.

وأضاف تركي عبر صفحته الرسمية: ''نادي بيراميدز يحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتكوين القاعدة التي من خلالها يتم تحقيق البطولات ومنافسة فرق لها أكثر من 100 عام''.

وكان مجموعة من رجال الأعمال السعوديين قاموا بشراء نادي الأسيوطي ليتم تغيير اسمه لنادي بيراميدز في مطلع الموسم الحالي.

والغريب أنه إلى جانب مجموعة من الشخصيات الرياضية و الفنية و الاعلامية، تفاعل المغني المغربي سعد المجرد مع تدوينة آل الشيخ عبر تطبيق انستغرام داعيا له بالشفاء حيث قال '' اللهم شفيه وعافيه''، رغم أن آل الشيخ معروف بمواقفه اتجاه المغرب آخرها تصويته لصالح الملف الأمريكي بخصوص مونديال 2026

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيشفاءسعد المجردمرضال مكتوم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

التحالف يحبط هجوما للحوثيين | دولي

التحالف يحبط هجوما للحوثيين

رؤساء شركات أمريكية يحذرون من الضرر الذي تلحقه سياسات ترامب حول الهجرة بالاقتصاد الأمريكي | دولي

رؤساء شركات أمريكية يحذرون من الضرر الذي تلحقه سياسات ترامب حول الهجرة بالاقتصاد الأمريكي

تدوينة القرضاوي حول الحج تثير غضب السعوديين | دولي

تدوينة القرضاوي حول الحج تثير غضب السعوديين

الجيش السعودي تحت قصف جماعة أنصار الله الحوثيين | دولي

الجيش السعودي تحت قصف جماعة ''أنصار الله'' الحوثيين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديـــو .. حج الفقراء.. تعرفوا على موسم السياحة الدينية في بلدة مولاي إدريس زرهون في المغرب | قنوات أخرى
منذ 8 دقائق

بالفيديـــو .. ''حج الفقراء''.. تعرفوا على موسم السياحة الدينية في بلدة مولاي إدريس زرهون في المغرب

طـــقوس عيد الأضحى في قلب منزل عــائلة وجدية | خارج البلاطو

طـــقوس عيد الأضحى في قلب منزل عــائلة وجدية

هدوء يعم مدينة البيضاء في ثاني أيام عيد الأضحــى | خارج البلاطو

هدوء يعم مدينة البيضاء في ثاني أيام عيد الأضحــى

خيلوطة الأطفال..فرحة الصغار بطقوس عيد الأضحـــى | خارج البلاطو

''خيلوطة الأطفال''..فرحة الصغار بطقوس عيد الأضحـــى

﻿

آخر المستجدات

في يوم عيد الأضحى .. مدينة الداخلة تغرق وسط الأزبال +صور | مجتمع
منذ 16 دقيقة

في يوم عيد الأضحى .. مدينة الداخلة تغرق وسط الأزبال +صور

التحالف يحبط هجوما للحوثيين | دولي

التحالف يحبط هجوما للحوثيين

رؤساء شركات أمريكية يحذرون من الضرر الذي تلحقه سياسات ترامب حول الهجرة بالاقتصاد الأمريكي | دولي

رؤساء شركات أمريكية يحذرون من الضرر الذي تلحقه سياسات ترامب حول الهجرة بالاقتصاد الأمريكي

مونتريال تحتضن الأيام الثقافية التيجانية لتسليط الضوء على مدينة فاس | ثقافة و فنون

مونتريال تحتضن الأيام الثقافية التيجانية لتسليط الضوء على مدينة فاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.