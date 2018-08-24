شباب من أكادير يوفرون 65 أضحية عيد للأسر المعوزة تحت شعار ''ماكرهتش نعيدو كاملين''+صور ﻿

تمكن مجموعة من الشباب والشابات المنضوين تحت لواء جمعية ''الإيثار'' على توفير حوالي 65 أضحية العيد، وإدخال الفرحة على عدد من الأسر الفقيرة والمعوزة بمدينة أكادير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تمكن مجموعة من الشباب والشابات المنضوين تحت لواء جمعية ''الإيثار'' على توفير حوالي 65 أضحية العيد، وإدخال الفرحة على عدد من الأسر الفقيرة والمعوزة بمدينة أكادير.

وأطلقوا على حملتهم التي نشروها عبر موقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''، ووفروا من خلالها 65 أضحية عيد ''ماكرهتش نعيدو كاملين'' وانخرطت فيها عدة فعاليات جمعوية وشابة بعاصمة سوس حيث تمكنوا من جمع مساهمات مالية وإعانات من المحسنين لشراء الأضاحي وتوزيعها على الفقراء في الأحياء الشعبية، قبل يوم واحد من حلول عيد الأضحى.

وقالت “خولة بونجوم” رئيسة الجمعية في تصريح صحفي : ''تمكنا من توزيع 65 أضحية في كل من تمنار، الدشيرة، تراست، أورير، أيت ملول، أكادير، تدارت أنزا العليا، أولاد تايمة، أولوز، إنزكان، الجرف، القليعة، بيوكرى وخميس أيت اعميرة، بفضل جهود المتطوعين أعضاء الجمعية''.

وأضافت : ''بعد إطلاق الدعوة مباشرة حصلنا على مبالغ جيدة تمكنا عبرها من شراء الأضاحي، التي قمنا بتسليمها للأسر يوم الإثنين وأول أمس الثلاثاء حتى تتمكن من الاحتفال بالعيد''.

وتهدف هذه المبادرة إلى خلق جو من التآزر والتكافل الاجتماعي والتعاضد والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، وكذا لإدخال الفرحة على الفئات المعوزة التي لا تملك القدرة على توفير ''كبش العيد'' ، وتحفيز الشباب على الانخراط في المبادرات ذات الطابع الخيري والتضامن والتآخي.